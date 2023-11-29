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Дома в Grad Makarska, Хорватия

виллы
6
12 объектов найдено
Вилла 15 комнат в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла 15 комнат
Veliko Brdo, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 050 м²
www.biliskov.com  ID: 13621 Макарска, Велико Брдо Три роскошные отдельно стоящие виллы нов…
€3,90 млн
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Вилла 5 комнат в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла 5 комнат
Veliko Brdo, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
www.biliskov.com  ID: 13622 Макарска, Велико Брдо Роскошная отдельно стоящая вилла новой п…
€1,30 млн
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Вилла 4 спальни в Макарска, Хорватия
Вилла 4 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
€1,000,000
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Вилла 3 спальни в Макарска, Хорватия
Вилла 3 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
€900,000
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Дом 7 комнат в Макарска, Хорватия
Дом 7 комнат
Макарска, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Makarska, villa of 385 m2 on 3 floors on a plot of 652 m2. Established tourist rental for 1…
€1,50 млн
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Дом 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Макарска, Хорватия
Дом 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Макарска, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 5
Продается отличный отель с 10 апартаментами и рестораном, расположенный на галечном пляже не…
€2,80 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 7 комнат в Макарска, Хорватия
Дом 7 комнат
Макарска, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 291 м²
Макарска, центр, мы продаем часть дома, на природе, цокольный и первый этаж отдельно стоящег…
€710,000
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Вилла 4 спальни с Spalni в Макарска, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Расположение: Макарска Пляж: 100м Аэропорт: 130 км Этажи: 3 Внутреннее пространство: 300м2 Р…
€1,15 млн
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Дом 14 комнат с Spalni, под аренду в Макарска, Хорватия
Дом 14 комнат с Spalni, под аренду
Макарска, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Макарска, центр, мы продаем дом площадью 244м2 на участке 482м2, с эскизным проектом на стро…
€1,28 млн
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Дом 14 комнат с Spalni в Макарска, Хорватия
Дом 14 комнат с Spalni
Макарска, Хорватия
Комнаты 14
Площадь 669 м²
Отдельно стоящее здание, в природе мини-отель, построенный в 2015 году, расположен на Макарс…
€2,35 млн
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Дом 10 комнат с Spalni в Макарска, Хорватия
Дом 10 комнат с Spalni
Макарска, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 449 м²
Макарска, Продается многоквартирный дом, второй ряд от моря (50 метров) с 10 квартирами.Дом …
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты с Spalni, под аренду в Макарска, Хорватия
Вилла 3 комнаты с Spalni, под аренду
Макарска, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
MAKARSKA, комфортабельная двухуровневая трехкомнатная квартира, 90,21 м2 с лоджией около 5 м…
€330,000
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Параметры недвижимости в Grad Makarska, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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