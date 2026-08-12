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Квартиры в Хорватии

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2 062 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Преко, Хорватия
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Квартира 3 комнаты
Преко, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Роскошная полностью меблированная 2-Бр квартира с видом на море, 476 м2 ярд (1/2 акций) и по…
$486,971
НДС
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Квартира 3 спальни в Нин, Хорватия
Квартира 3 спальни
Нин, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 143-6
$302,691
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни в Privlaka, Хорватия
Квартира 3 спальни
Privlaka, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 143-7
$692,294
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
PULA - STINJAN Некоторые новые квартиры площадью от 50 м2 до 55 м2 – готовы к использованию …
$172,970
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Квартира 2 спальни в Нин, Хорватия
Квартира 2 спальни
Нин, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 143-5
$300,495
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
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Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
PULAАпартаменты площадью 60 м2 рядом с Ареной - отремонтированы и украшены и с садомИСТРИЯ -…
$217,714
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в община Фажана, Хорватия
Многоуровневые квартиры 2 спальни
община Фажана, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ФазанаКвартира 55м2 с видом на море плюс небольшой шкаф 25м2, полностью меблированный!ИСТРИЯ…
$327,196
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Квартира 1 спальня в Povile, Хорватия
Квартира 1 спальня
Povile, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
ID CODE: 113-1817
$250,473
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
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Квартира 2 спальни в Врбник, Хорватия
Квартира 2 спальни
Врбник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
$370,576
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Квартира 2 спальни в Цриквеница, Хорватия
Квартира 2 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
$346,798
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
I28617 Bukovačka
$646,177
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Квартира 3 спальни в Sveti Anton, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sveti Anton, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 112-371
$661,748
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 2 спальни
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продаём квартиру на первом этаже S102 в новом доме в Привлаке, недалеко от Задара, с южной о…
$286,851
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Квартира 3 спальни в Kostrena, Хорватия
Квартира 3 спальни
Kostrena, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 114-1280
$764,434
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 123-53
$449,713
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира в Municipality of Povljana, Хорватия
Квартира
Municipality of Povljana, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/3
Apartment, Povljana, Pag, for sale, 71.75 m2 A two-room apartment on the third floor is loca…
$182,680
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 2
Продаётся пентхаус S9 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$581,499
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Квартира 1 спальня в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 1 спальня
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продаём квартиру с садом S101 на первом этаже нового дома в Привлаке, недалеко от Задара, с …
$242,192
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Квартира 2 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
$898,964
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше S14 на третьем этаже в новом проекте в районе Округ …
$585,856
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Квартира 4 спальни в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 4 спальни
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 134-81
$661,748
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Продаётся квартира S2 на первом этаже небольшого жилого дома в районе Округ Горни, остров Чи…
$399,414
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся пентхаус S6 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$440,487
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Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$148,860
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Квартира 1 спальня в Ika, Хорватия
Квартира 1 спальня
Ika, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 104-993
$259,581
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается пентхаус-квартира S8 с террасой на крыше, расположенная на третьем этаже нового зд…
$585,856
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Квартира 2 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
ID CODE: 129-898
$580,642
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
$1,97 млн
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продаётся квартира S4 на первом этаже новостройки в Округе Горни, в престижном месте, в 600 …
$293,403
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Мы продаем несколько квартир в новом проекте в Округе Горни, остров Чиово, южная ориентация,…
$284,868
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