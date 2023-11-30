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Квартиры в Хорватии

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836 объектов найдено
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
€250,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Beautiful 2-bedroom apartments for sale from 80 to 100 sqm. Apartments are located within…
€800,000
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Квартира 3 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€459,837
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Квартира 3 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of ​​71.76 m2, in a tourist co…
€401,878
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Sveti Filip i Jakov, one-room apartment with a total net area of ​​46.27 m2, in a tourist co…
€247,523
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Квартира 4 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of ​​101.90 m2, in a tourist c…
€545,138
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Sveti Filip i Jakov, one-bedroom apartment with a total net area of ​​48.86 m2, in a tourist…
€249,179
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
I26859 Rudeška cesta
€259,900
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Квартира 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
www.biliskov.com  ID: 13768 Доньи град, возле СУВАГ Красивая, светлая трехкомнатная кварти…
€199,000
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Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
www.biliskov.com  ID: 13767 Donji grad, zwischen Martićeva-Šubićeva-Zvonimirova Schöne Ein…
€146,500
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Квартира 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
www.biliskov.com  ID: 13754 Ланиште Просторная трехкомнатная квартира общей площадью 89 м2…
€275,000
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Квартира 1 комната в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Сплит, Трстеник, двухкомнатная квартира 41,5м2 на 10 этаже жилого дома с лифтом. Вся квартир…
€180,000
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Квартира 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
www.biliskov.com  ID: 13759 Дони град, Палмотичева Две недавно отремонтированные двухкомна…
€414,800
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€233,791
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of ​​62.83 m2, in a tourist co…
€351,853
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Квартира 1 комната в Загреб, Хорватия
Квартира 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
www.biliskov.com  ID: 13769 Дони град, Мартичева Однокомнатная квартира 34м2, в подвале жи…
€105,000
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Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
www.biliskov.com  ID: 13757 Дони град, Палмотичева Двухкомнатная квартира со свежим ремонт…
€216,550
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Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/4
I26901 Trnsko
€130,000
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 7/8
I26888 Selska
€195,000
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Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
I26816 Hrastina
€160,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 3
I26828 Karlovačka cesta
€185,500
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Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
www.biliskov.com  ID: 13749 Максимир, возле экономического факультета Квартира площадью 58…
€323,624
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
www.biliskov.com  ID: 13751 Максимир, возле экономического факультета Квартира площадью 97…
€549,415
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Квартира 5 комнат в Загреб, Хорватия
Квартира 5 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
www.biliskov.com  ID: 13752 Максимир, возле экономического факультета Пентхаус площадью 13…
€759,610
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Квартира 2 комнаты с балконом, с лифтом, с Ownership document в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с балконом, с лифтом, с Ownership document
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/4
I26886 Trakošćanska
€295,900
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
The island of Brač, Sutivan, fully furnished two bedroom apartment with an interior area of …
€239,000
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Квартира 3 комнаты с Ownership document в Задар, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document
Задар, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4
Three-room apartment, 99.50m2, Center In the center of the old part of the city of Zadar – …
€415,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Карловац, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Карловац, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
I26662 Ivana Meštrovića
€124,999
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Квартира 4 комнаты с террасой, с bus в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты с террасой, с bus
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
I26858 Popovečka
€251,547
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Квартира 4 комнаты с bus в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты с bus
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
I26851 Popovečka
€206,668
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Параметры недвижимости в Хорватии

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