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Дома в Grad Crikvenica, Хорватия

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Цриквеница
43
56 объектов найдено
Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Crikvenica - Bribir, современная роскошная вилла с бассейном в стадии строительства. Эта сов…
$971,180
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
ЦЕНТР КРИКВЕНИЦЫ – Современная новая вилла с бассейном, близость к морю и частная парковкаРа…
$969,467
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Эксклюзивная вилла с панорамным видом на море в Цриквенице ок. 600 метров от моря! Это одна …
Цена по запросу
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Дом 6 спален в Цриквеница, Хорватия
Дом 6 спален
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 540 м²
Расположение: Crikvenica Построено: 1900 Ремонт: 2019 Море: 20 м Центр города: 1 км Аэр…
$4,41 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 340 м²
Подлинная полностью отремонтированная вилла в Брибире недалеко от Цриквеницы! Настоящее впеч…
$865,331
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Площадь 232 м²
Скидка! Цена упала с 2,5 млн евро до 1,8 млн евро!Отличная возможность!Прекрасный старинный …
$2,06 млн
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Вилла в Dramalj, Хорватия
Вилла
Dramalj, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Вилла с бассейном и панорамным видом на море в Цриквенице! Общая площадь 185 кв.м. Земельный…
$949,230
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Прекрасная городская вилла на стадии строительства с видом на море, всего в 1 км от побережь…
$1,54 млн
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Дом 4 спальни в Цриквеница, Хорватия
Дом 4 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 262 м²
$865,072
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Мы предлагаем красивую современную виллу площадью 280 кв.м, расположенную на участке 600 кв.…
$1,31 млн
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Дом 4 спальни в Цриквеница, Хорватия
Дом 4 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Расположение: Crikvenica Построено: 2022 Центр города: 0,6 км Море: 1,1 км Расстояние до аэр…
Цена по запросу
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Эта потрясающая современная одноэтажная вилла на продажу расположена в эксклюзивном месте в …
$1,54 млн
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Вилла в Jadranovo, Хорватия
Вилла
Jadranovo, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
КРИКВЕНИЦА, ЯДРАНОВО – Роскошный полудом с бассейном на продажу, 143 кв. м жилой площади на …
$600,417
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Дом в Цриквеница, Хорватия
Дом
Цриквеница, Хорватия
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 575 м²
Количество этажей 1
Усадьба представляет собой роскошную виллу с бассейном, сауной и джакузи, откуда открывается…
$2,00 млн
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Вилла в Selce, Хорватия
Вилла
Selce, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Роскошная вилла на продажу в Селце, Криквенница – Бассейн, вид на море и отличное расположен…
$1,07 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Современная вилла с панорамным видом на море в районе Цриквеницы, ок. 1500 метров от моря. О…
$1,32 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 585 м²
Впечатляющая вилла в Цриквенице с великолепным видом на море, ок. 500 метров от моря! Общая …
$2,51 млн
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Дом 8 спален в Цриквеница, Хорватия
Дом 8 спален
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 430 м²
Расположение: Crikvenica Построено: 2015 Отремонтировано: 2023 Центр города: 0,6 км Море: 0,…
$1,59 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Вилла с бассейном и прекрасным видом на море в Цриквенице всего в 700 метрах от моря! Этот к…
$1,11 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
Роскошная вилла в Цриквенице с подогреваемым бассейном и панорамным видом на море и залив Кв…
$1,46 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Расположенная в спокойном уголке Криквеницы, эта выразительная вилла с частным бассейном и з…
$1,02 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 396 м²
Удивительная вилла с современным дизайном в Ядраново, с панорамным видом на Адриатическое мо…
Цена по запросу
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Дом 8 спален в Jadranovo, Хорватия
Дом 8 спален
Jadranovo, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 396 м²
Вилла Sea View Modern в Криквенике - это роскошная недвижимость, расположенная в очарователь…
$2,59 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Современная вилла с бассейном и панорамным видом в Цриквенице, всего в 1 км от пляжа!Располо…
$1,50 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная двухквартирная вилла с бассейном в Ядраново, Цриквеница! Вид на море с первого эта…
$651,262
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Расположенная на живописном холме над Ривьерой Криквеница, эта исключительная роскошная полу…
$1,05 млн
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Дом 6 спален в Dramalj, Хорватия
Дом 6 спален
Dramalj, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 255 м²
$1,29 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Криквеница – Брибир, современная вилла с частным бассейном в стадии строительства. Эта элега…
$971,180
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Роскошный дом с панорамным видом на море над Цриквеницей, который будет завершен в 2023 году…
$1,83 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Эксклюзивная вилла площадью 400 м² с частным бассейном и захватывающим видом на море доступн…
$4,11 млн
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Типы недвижимости в Grad Crikvenica

виллы

Параметры недвижимости в Grad Crikvenica, Хорватия

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