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Realting.com
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Дома в Grad Trogir, Хорватия
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41 объект найдено
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Вилла 6 спален
Drvenik Veliki, Хорватия
6
4
320 м²
€1,10 млн
в месяц
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Дом 7 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Трогир, Хорватия
7
283 м²
3
Уникальная бизнес и жилая недвижимость в самом сердце Трогира В старом городе Трогир, которы…
€900,000
в месяц
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
6
5
360 м²
3
ЭЛИТНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Продается фантастическая новая вилла…
€2,40 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
6
5
370 м²
4
ЭЛИТНАЯ НОВАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ Продается роскошная новая вилла, расположенная в тихом ме…
€1,95 млн
в месяц
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
10
4
2
Продается просторный дом, расположенный на острове Чиово, недалеко от Трогира и всего в 170 …
€800,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с парковка
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5
4
2
Продается строящаяся двухэтажнаяI вилла, расположенная в окрестностях Трогира. Планируемое о…
Цена по запросу
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
6
3
3
Продается красивый отдельно стоящий каменный дом, расположенный в окрестностях Трогира. Крис…
€1,20 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
11
7
3
Продается прекрасная вилла, расположенная в красивом месте возле самого моря. Вилла состоит …
€2,30 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
8
3
3
Продается прекрасная вилла на острове Чиово, в нескольких километрах от Трогира. Вилла распо…
€1,20 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
5
4
3
Продается трехэтажная вилла, расположенная на острове Чиово, недалеко от пляжа и инфраструкт…
€990,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5
3
3
Продается трехэтажный дом, расположенный в 100 м от моря на северной стороне о. Чиово. Дом …
€620,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
10
8
4
Продается недавно построенная роскошная вилла на полуострове Чиово недалеко от Трогира, расп…
€2,00 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 19 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Трогир, Хорватия
19
3
Этот гостевой дом расположен в тихом месте в 20 км от Трогира и в 10 км от Рогозницы. Дом с…
€1,28 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
7
4
3
Продается прекрасная вилла, расположенная в пригороде Трогира, всего в 30 м от пляжа. Вилла …
€1,30 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5
3
2
Продается новая элитная вилла, расположенная на небольшом склоне в живописной деревне в приг…
€1,20 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Трогир, Хорватия
5
3
3
Продается полностью оборудованный и меблированный дом в очаровательной приморской деревне, …
€630,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Трогир, Хорватия
10
4
3
Продается элегантно оформленный дом, расположенный возле моря в небольшом городке в 15 км от…
€2,00 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
9
7
4
Продается новая вилла с бассейном и прекрасным видом на море. Вилла расположена на острове Ч…
€1,80 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
6
4
3
Продается современная трехэтажная вилла площадью 330 м2, расположенная в привлекательном мес…
€1,25 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
6
5
2
Продается шесть роскошных новых вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стор…
€2,65 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
6
5
2
Продается шесть роскошных вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стороне ос…
€1,70 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5
4
2
Продается шесть роскошных новых вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стор…
€1,45 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
7
6
2
Продается шесть роскошных новых вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стор…
€1,35 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Трогир, Хорватия
9
5
4
Продается роскошная вилла 400 м2, расположенная в привлекательном месте недалеко от Трогира,…
€4,50 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 3 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
4
1
2
Продается двух этажный дом расположенный на северной части острова Чиово. Дом имеет площад…
€1,30 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5
4
1
Продается прекрасная каменная вилла, расположенная в уединенном месте, всего в 20 м от крист…
€3,50 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
6
3
3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается прекрасный дом, площадью ок. 250 м2, расположенный…
€2,20 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
6
3
2
Продается прекрасная вилла, площадью 300 м2, расположенная на исключительной локации на остр…
€1,60 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 9 спален с видом на море, с гаражом, с подвалом
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
13
9
3
Продается строящаяся вилла, площадью 287 м2, расположенная на юго - западной стороне острова…
€1,20 млн
в месяц
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Дом 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
26
10
4
Продается роскошно оборудованный четырехэтажный апарт-отель категории 4*, расположенный в пр…
€2,10 млн
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