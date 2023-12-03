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Дома в Grad Trogir, Хорватия

виллы
28
41 объект найдено
Вилла 6 спален в Drvenik Veliki, Хорватия
Вилла 6 спален
Drvenik Veliki, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
€1,10 млн
в месяц
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Дом 7 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Трогир, Хорватия
Дом 7 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Трогир, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 283 м²
Количество этажей 3
Уникальная бизнес и жилая недвижимость в самом сердце Трогира В старом городе Трогир, которы…
€900,000
в месяц
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
ЭЛИТНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Продается фантастическая новая вилла…
€2,40 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Количество этажей 4
ЭЛИТНАЯ НОВАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ Продается роскошная новая вилла, расположенная в тихом ме…
€1,95 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается просторный дом, расположенный на острове Чиово, недалеко от Трогира и всего в 170 …
€800,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с парковка в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с парковка
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается строящаяся двухэтажнаяI вилла, расположенная в окрестностях Трогира. Планируемое о…
Цена по запросу
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается красивый отдельно стоящий каменный дом, расположенный в окрестностях Трогира. Крис…
€1,20 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Продается прекрасная вилла, расположенная в красивом месте возле самого моря. Вилла состоит …
€2,30 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается прекрасная вилла на острове Чиово, в нескольких километрах от Трогира. Вилла распо…
€1,20 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Zedno, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается трехэтажная вилла, расположенная на острове Чиово, недалеко от пляжа и инфраструкт…
€990,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается трехэтажный дом, расположенный в 100 м от моря на северной стороне о. Чиово. Дом  …
€620,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 4
Продается недавно построенная роскошная вилла на полуострове Чиово недалеко от Трогира, расп…
€2,00 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 19 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Трогир, Хорватия
Дом 19 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Трогир, Хорватия
Комнаты 19
Количество этажей 3
Этот гостевой дом расположен в тихом месте в 20 км от Трогира и в 10 км от Рогозницы. Дом с…
€1,28 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается прекрасная вилла, расположенная в пригороде Трогира, всего в 30 м от пляжа. Вилла …
€1,30 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается новая элитная вилла, расположенная на небольшом склоне в живописной деревне в приг…
€1,20 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Трогир, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Трогир, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается полностью оборудованный и меблированный дом в очаровательной  приморской деревне, …
€630,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Трогир, Хорватия
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Трогир, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается элегантно оформленный дом, расположенный возле моря в небольшом городке в 15 км от…
€2,00 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 4
Продается новая вилла с бассейном и прекрасным видом на море. Вилла расположена на острове Ч…
€1,80 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается современная трехэтажная вилла площадью 330 м2, расположенная в привлекательном мес…
€1,25 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Zedno, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Продается шесть роскошных новых вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стор…
€2,65 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Продается шесть роскошных вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стороне ос…
€1,70 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается шесть роскошных новых вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стор…
€1,45 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается шесть роскошных новых вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стор…
€1,35 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Трогир, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Продается роскошная вилла 400 м2, расположенная в привлекательном месте недалеко от Трогира,…
€4,50 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 3 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 3 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается двух этажный дом расположенный на северной части острова Чиово.  Дом имеет площад…
€1,30 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается прекрасная каменная вилла, расположенная в уединенном месте, всего в 20 м от крист…
€3,50 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается прекрасный дом, площадью ок. 250 м2, расположенный…
€2,20 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается прекрасная вилла, площадью 300 м2, расположенная на исключительной локации на остр…
€1,60 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 9 спален с видом на море, с гаражом, с подвалом в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 9 спален с видом на море, с гаражом, с подвалом
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Продается строящаяся вилла, площадью 287 м2, расположенная на юго - западной стороне острова…
€1,20 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 26
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
Продается роскошно оборудованный четырехэтажный апарт-отель категории 4*, расположенный в пр…
€2,10 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Grad Trogir, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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