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Дома в Трогире, Хорватия

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виллы
60
81 объект найдено
Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Цена снизилась с 4 млн евро до 2,8 млн евро!ГОРЯЧАЯ АКЦИЯ!Удивительная вилла редкого располо…
$3,23 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
В престижном месте на острове Чиово стоит величественная резиденция рядом с нетронутым галеч…
$1,37 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Потрясающая вилла на 1-м ряду от моря, расположенная всего в 20 метрах от моря напротив высо…
$1,60 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
Элегантная современная вилла расположена в небольшом тихом месте на острове Чиово всего в 10…
$1,94 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Эта великолепная вилла площадью 260 кв.м. расположен на острове Чиово (полуостров), прямо на…
$1,37 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 690 м²
Уникальное средиземноморское поместье с панорамным видом на море! Красивая гасиенда, располо…
$2,88 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Срочная продажа! Цена упала с 1 655 000 евро!В первоклассной прибрежной зоне Сегет Враньице …
$1,50 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Роскошная вилла в эксклюзивном месте на острове Чиово! Расположенная всего в нескольких шага…
$1,94 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 375 м²
Солнечное спокойствие: Роскошная прибрежная вилла нового строительства в Севиде!Ощутите верш…
$2,06 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Уникальный уединенный дом у моря на продажу недалеко от Трогира, Севида – первая линия к мор…
$1,26 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 322 м²
Из восьми новых современных вилл прибрежного поселка на Чиово с прекрасным видом на море, Тр…
$1,50 млн
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Вилла в Drvenik Veliki, Хорватия
Вилла
Drvenik Veliki, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Пакетная продажа двух прибрежных домов на Дрвеник Великий, расположенных всего в 80 метрах о…
$674,754
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Роскошная дизайнерская вилла с бассейном в районе Трогира, в 1 км от моря, на участке площад…
$1,83 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Стильная вилла современного дизайна в стадии строительства всего в 30 метрах от моря в краси…
$1,73 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Роскошная вилла на продажу в Хорватии: Современная элегантность в Севиде, Далмация!Ищете нед…
Цена по запросу
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Выдающееся предложение современной виллы в стадии строительства всего в 300 метрах от моря в…
$1,15 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Строящаяся современная вилла в Сегет Враница недалеко от Трогира, всего в 250 метрах от моря…
$1,93 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Описание объекта: В Слатине на острове Чиово находится дом, который, несмотря ни на что, пре…
$1,37 млн
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Роскошная современная вилла с бассейном для продажи на Чиово, Трогир, всего в 170 метрах от …
$1,72 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Старая цена 1,5 млн евро, новая цена 1,395 млн евро!Исключительная современная вилла с бассе…
$1,61 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 361 м²
Кондоминиум новых современных вилл на берегу моря предлагает готовые виллы с потрясающей мор…
$1,50 млн
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Дом 4 спальни в Drvenik Veliki, Хорватия
Дом 4 спальни
Drvenik Veliki, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Добро пожаловать в Drvenik Veliki! Остров в хорватской части Адриатического моря, расположен…
$4,04 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
В отличном месте для Далмации, всего в 200 метрах от кристально чистого моря и ухоженных пля…
$623,290
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Семь жемчужин Адриатики - семь роскошных вилл в районе Трогира, 1-й ряд от моря! В очаровате…
$2,86 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Эта роскошная вилла идеально расположена всего в нескольких шагах от моря в Доньи Округ на о…
$1,54 млн
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Дом 3 спальни в Трогир, Хорватия
Дом 3 спальни
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Расположение: Ciovo Построено: 2018 Центр города: 500 м Аэропорт: 12 км Внутреннее прост…
$1,12 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
Эта уникальная с архитектурной точки зрения трехуровневая вилла расположена во втором ряду о…
$1,96 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 361 м²
Великолепная новая современная вилла в очаровательном кондоминиуме, построенном в 2021 году …
$1,50 млн
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Вилла в Drvenik Veliki, Хорватия
Вилла
Drvenik Veliki, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Очень необычная вилла с бассейном всего в 50 метрах от моря в Бобовишце на острове Брач! Уни…
$800,555
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Семь фантастических вилл на берегу моря строятся на полуострове Чиово, рядом с охраняемым ЮН…
$2,93 млн
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