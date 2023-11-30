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Дома в Паг, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 спален с мебелью, с видом на море в Паг, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с видом на море
Паг, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
PAG - House with three apartments overlooking the sea The island of Pag is one of the larg…
€300,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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