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Дома с террасой в Хорватии

Дубровник
48
Сплит
24
Grad Zadar
83
Grad Makarska
45
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329 объектов найдено
Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Divsici, Хорватия
Дом 4 комнаты
Divsici, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
I29112 Cetinići
$663,186
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Дом 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Дом 4 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
An old stone house with a lot of potential is located in the old part of Murter near the bay…
$199,288
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Вилла состоит из первого и первого этажей. На первом этаже находится большая кухня с обеденн…
Цена по запросу
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Дом в Varvari, Хорватия
Дом
Varvari, Хорватия
Площадь 233 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, POREC – Detached house with swimming pool near townThe ground floor area of this hou…
$913,402
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Дом 9 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 9 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
I25336 Bučarova
$730,720
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Дом 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
I26727 Gajščak
$775,008
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Дом 2 комнаты в община Лижньян, Хорватия
Дом 2 комнаты
община Лижньян, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Istria, Ližnjan – surroundings, stone house for sale with an area of ​​136 m2 on a plot of l…
$287,306
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Дом 10 комнат в Паг, Хорватия
Дом 10 комнат
Паг, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 363 м²
Количество этажей 3
INVESTMENT, apartment building, view, parking, tavern, Pag, 363 m2, An apartment building fo…
$797,151
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Дом 2 комнаты в община Марчана, Хорватия
Дом 2 комнаты
община Марчана, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 116 м²
Istria, Rakalj, just 1.5 km from the sea, a detached modern house under construction is for …
$442,861
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Дом 12 комнат в Adamovec, Хорватия
Дом 12 комнат
Adamovec, Хорватия
Число комнат 12
Площадь 1 249 м²
Количество этажей 2
A unique estate in a green oasis on 2.3 hectares This impressive property is located in a qu…
$16,61 млн
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Вилла в община Медулин, Хорватия
Вилла
община Медулин, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Дом 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 366 м²
Количество этажей 1
I23675 Слановечка цеста
$386,033
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Дом 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Дом 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 3
I27093 Malogorička
$440,647
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Дом 4 комнаты в Ninski Stanovi, Хорватия
Дом 4 комнаты
Ninski Stanovi, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 188 м²
Villa of top-notch construction in the quiet settlement of Žerava, Nin, 188m2. Isolated, exc…
$830,365
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A1 In a peaceful part …
$420,718
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Дом 4 комнаты в Donje Tihovo, Хорватия
Дом 4 комнаты
Donje Tihovo, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 296 м²
Количество этажей 3
Exclusive mountain villa with pool and unobstructed view (Delnice) In a hilly landscape and …
$1,33 млн
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Дом 3 комнаты в Стон, Хорватия
Дом 3 комнаты
Стон, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Attractive renovated business-tourist building, center of Ston The indigenous terraced house…
$658,064
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Дом 5 комнат в община Фажана, Хорватия
Дом 5 комнат
община Фажана, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Istria, Fažana, luxury villa for sale in an excellent, quiet location, only 120 meters from …
$2,88 млн
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Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на спортивные площадки…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Vrh, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vrh, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 257 м²
Количество этажей 1
LUXURY HOUSE WITH POOL, KRK, 257 M2 Luxury house with a net usable area of 257 m2 on a plot …
$1,44 млн
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Вилла в Opcina Visnjan, Хорватия
Вилла
Opcina Visnjan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Продается совершенно новая, красивая вилла высокого класса в тихой маленькой деревне недалек…
Цена по запросу
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Pula is a seaside city with a well-protected harbour, beach-lined shore, and Roman remains l…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Enchanting Villas – Exclusive Paradise by the Adriatic Sea, Villa A3 In the heart of the cha…
$321,075
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Дом 3 комнаты в Municipality of Kolan, Хорватия
Дом 3 комнаты
Municipality of Kolan, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Luxury Houses in Mandre, For Sale, 135 m² net House with sea view, near the center of Mandre…
$647,685
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Дом 2 комнаты в Badovinci, Хорватия
Дом 2 комнаты
Badovinci, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
I28643 radatovići
$228,068
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Вилла в община Марчана, Хорватия
Вилла
община Марчана, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла с римским бассейном, расположенная в небольшом истрийском туристическом городке Ракаль…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Вилла с современным дизайном, состоящая из: гостиной, полностью оборудованной кухни с обеден…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Паг, Хорватия
Дом 4 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Luxury villa with infinity pool, sea view, 178.91 m2, Pag Luxury villa for sale with infinit…
$1,52 млн
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Дом 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Дом 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается полностью отремонтированный дом на Црвени Врх, 2-й ряд от моря, с прекрасным видом…
Цена по запросу
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