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Склады в Хорватии

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6 объектов найдено
Склад 1 комната в Grad Zapresic, Хорватия
Склад 1 комната
Grad Zapresic, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
www.biliskov.com  ID: 13485 Запрешич, Улица Кардинала Степинац Коммерческое помещение 33,7…
€80,000
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Склад 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Склад 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 1 416 м²
Загреб, Максимир - Донье Светице, производство и складПроизводственно-складские помещения об…
€1,20 млн
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Склад 4 комнаты в Selca, Хорватия
Склад 4 комнаты
Selca, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Брач, Сельца - 1-й ряд от моря - эксклюзив! Продаем АЗС емкостью 160 м3 на участке 1296 м2 …
Цена по запросу
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Склад 1 комната в Kastel Novi, Хорватия
Склад 1 комната
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
Кастела, Кастел Стари Деловое пространство (зал) под Адриатическим шоссе. Площадь зала: 33…
€350,000
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Склад 10 комнат в Grad Split, Хорватия
Склад 10 комнат
Grad Split, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 670 м²
Сплит, Стинице, офисное помещение 670 м2 на двух этажах, в характере террасного офисного зда…
€1,30 млн
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Склад 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Склад 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Нижний город, недалеко от площади жертв фашизма Деловое помещение площадью 132м2, расположе…
€480,000
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