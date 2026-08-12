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Склады в Хорватии

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Город Загреб
3
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7 объектов найдено
Склад 540 м² в Opcina Smokvica, Хорватия
Склад 540 м²
Opcina Smokvica, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 540 м²
Офисное здание, 550 м2, Смоквица - Корчула Офисное здание в самом центре города. Он состоит …
$692,082
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Склад 1 800 м² в Dugopolje, Хорватия
Склад 1 800 м²
Dugopolje, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 1 800 м²
Dugopolje, commercial building with a total usable area of ​​1800 m2. It can be used as a w…
$4,04 млн
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Склад 320 м² в Opcina Selca, Хорватия
Склад 320 м²
Opcina Selca, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Брач, Сельца - 1-й ряд от моря - эксклюзив! Продаем АЗС емкостью 160 м3 на участке 1296 м2 …
Цена по запросу
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TekceTekce
Склад 555 м² в Город Загреб, Хорватия
Склад 555 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 555 м²
www.biliskov.com  ID: 13889 Вольтино Коммерческое помещение на трех этажах общей площадью …
$1,04 млн
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Склад 1 940 м² в Сисак, Хорватия
Склад 1 940 м²
Сисак, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 1 940 м²
www.biliskov.com ID 14427 Сисак, бизнес-зонаАдминистративное здание общей площадью 1940 м2,…
$1,15 млн
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Склад 1 100 м² в Город Загреб, Хорватия
Склад 1 100 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 100 м²
www.biliskov.com  ID: 13946 Янкомир, Самоборская улица Продается коммерческое здание - быс…
$1,73 млн
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Склад 175 м² в Город Загреб, Хорватия
Склад 175 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 175 м²
Загреб, Боровье Коммерческое помещение площадью 175,21 м² расположено на первом этаже здани…
$707,077
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