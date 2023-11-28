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Дом
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20 объектов найдено
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Дом 27 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document
Kozino, Хорватия
27
822 м²
3
Mini hotel Villa Petrčane, 10 apartments, pool, sunbathing area, social space, parking This …
€2,50 млн
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Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Задар, Хорватия
9
9
450 м²
4
Beautifully decorated apartment house with a floor area of 120 m2 and a usable 450 is situat…
€1,25 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером
Задар, Хорватия
6
8
172 м²
4
These fully equipped and modern apartments are located in an old stone house located just 20…
€1,30 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kozino, Хорватия
5
4
259 м²
3
In a small village near Zadar, we sell a beautiful house with pool of large accommodation ca…
€849,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
5
5
453 м²
2
ZADAR - modern villa with sea view We are selling a beautiful villa, located north of the …
€2,80 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Задар, Хорватия
6
4
340 м²
1
ZADAR, NOVI BOKANJAC - Luxury villa with swimming pool Luxury villa is located in a quiet …
€900,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kozino, Хорватия
6
5
650 м²
1
ZADAR, KOŽINO - Luxury villa by the sea Beautiful luxury villa in Kožino near Zadar Zadar …
€2,80 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
4
4
200 м²
1
ZADAR, DIKLO - Luxury villa with pool and sea view Beautiful villa with pool for sale in D…
€1,20 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
6
4
214 м²
ZADAR, BORIK - Beautiful house near the sea! We are mediating the sale of a beautiful semi-d…
€600,000
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Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Вилла 6 спален
Kozino, Хорватия
6
7
650 м²
€1,15 млн
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Вилла 8 спален
Kozino, Хорватия
8
7
600 м²
€2,00 млн
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Вилла 2 спальни
Kozino, Хорватия
2
2
110 м²
€570,000
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Вилла 4 спальни
Kozino, Хорватия
4
4
350 м²
€2,25 млн
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Вилла 3 спальни
Kozino, Хорватия
3
2
170 м²
€1,15 млн
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Дом 9 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Задар, Хорватия
9
305 м²
1
Дом с тремя меблированными квартирами, 305 м2, Вишник, Задар Дом с тремя меблированными квар…
€498,000
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Дом 11 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Задар, Хорватия
11
689 м²
3
Инвестиционная возможность в Задаре, 6 квартир – 2 квартиры с бассейном, новое строительство…
€1,80 млн
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Вилла 5 спален
Kozino, Хорватия
5
6
730 м²
Вилла расположена в 20 км от Задара. Внутреннее пространство: 730м2 Наружное пространство: 4…
€980,000
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Вилла 3 спальни с Spalni
Kozino, Хорватия
3
3
180 м²
Расположение: Новиград Аэропорт Земуник-18км Пляж-300м Ресторан-1км Магазин-500м Внутреннее …
€1,10 млн
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Вилла 5 спален с Spalni
Kozino, Хорватия
5
4
210 м²
Расположение: Задар Море: 2,5 км Внутреннее пространство: 210м2 Размер участка: 100…
€1,000,000
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Дом с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Задар, Хорватия
1 085 м²
Недавно отремонтированная вилла с 15 квартирами, рестораном и парковкой, 1085 м2, Борик, Зад…
€2,28 млн
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Параметры недвижимости в Задар, Хорватия
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