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Дома в Задар, Хорватия

виллы
8
20 объектов найдено
Дом 27 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document в Kozino, Хорватия
Дом 27 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document
Kozino, Хорватия
Комнаты 27
Площадь 822 м²
Количество этажей 3
Mini hotel Villa Petrčane, 10 apartments, pool, sunbathing area, social space, parking This …
€2,50 млн
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Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Задар, Хорватия
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Задар, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Beautifully decorated apartment house with a floor area of 120 m2 and a usable 450 is situat…
€1,25 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером в Задар, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером
Задар, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 172 м²
Количество этажей 4
These fully equipped and modern apartments are located in an old stone house located just 20…
€1,30 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kozino, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kozino, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 3
In a small village near Zadar, we sell a beautiful house with pool of large accommodation ca…
€849,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Задар, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Количество этажей 2
ZADAR - modern villa with sea view We are selling a beautiful villa, located north of the …
€2,80 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Задар, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Задар, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
ZADAR, NOVI BOKANJAC - Luxury villa with swimming pool Luxury villa is located in a quiet …
€900,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kozino, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kozino, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
ZADAR, KOŽINO - Luxury villa by the sea Beautiful luxury villa in Kožino near Zadar Zadar …
€2,80 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Задар, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
ZADAR, DIKLO - Luxury villa with pool and sea view Beautiful villa with pool for sale in D…
€1,20 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Задар, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
ZADAR, BORIK - Beautiful house near the sea! We are mediating the sale of a beautiful semi-d…
€600,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Вилла 6 спален в Kozino, Хорватия
Вилла 6 спален
Kozino, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
€1,15 млн
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Вилла 8 спален в Kozino, Хорватия
Вилла 8 спален
Kozino, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
€2,00 млн
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Вилла 2 спальни в Kozino, Хорватия
Вилла 2 спальни
Kozino, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€570,000
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Вилла 4 спальни в Kozino, Хорватия
Вилла 4 спальни
Kozino, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€2,25 млн
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Вилла 3 спальни в Kozino, Хорватия
Вилла 3 спальни
Kozino, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€1,15 млн
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Дом 9 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Задар, Хорватия
Дом 9 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Задар, Хорватия
Комнаты 9
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Дом с тремя меблированными квартирами, 305 м2, Вишник, Задар Дом с тремя меблированными квар…
€498,000
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Дом 11 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Задар, Хорватия
Дом 11 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Задар, Хорватия
Комнаты 11
Площадь 689 м²
Количество этажей 3
Инвестиционная возможность в Задаре, 6 квартир – 2 квартиры с бассейном, новое строительство…
€1,80 млн
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Вилла 5 спален в Kozino, Хорватия
Вилла 5 спален
Kozino, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 730 м²
Вилла расположена в 20 км от Задара. Внутреннее пространство: 730м2 Наружное пространство: 4…
€980,000
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Вилла 3 спальни с Spalni в Kozino, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Kozino, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Расположение: Новиград Аэропорт Земуник-18км Пляж-300м Ресторан-1км Магазин-500м Внутреннее …
€1,10 млн
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Вилла 5 спален с Spalni в Kozino, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Kozino, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Расположение: Задар Море: 2,5 км Внутреннее пространство: 210м2 Размер участка: 100…
€1,000,000
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Дом с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Задар, Хорватия
Дом с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Задар, Хорватия
Площадь 1 085 м²
Недавно отремонтированная вилла с 15 квартирами, рестораном и парковкой, 1085 м2, Борик, Зад…
€2,28 млн
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Параметры недвижимости в Задар, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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