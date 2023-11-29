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Дома в Город Загреб, Хорватия

6 объектов найдено
Дом 9 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Город Загреб, Хорватия
Дом 9 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 9
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
I26604 Poljudska
€369,999
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Дом 5 комнат с террасой, с Ownership document, с bus в Город Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат с террасой, с Ownership document, с bus
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
I26459 Превендари
€98,000
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Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Lucko, Хорватия
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Lucko, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 393 м²
Количество этажей 2
I26278 Храстовица улица
€340,000
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Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Lucko, Хорватия
Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Lucko, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
I26163 Ласиньска
€280,000
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Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Город Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
I25025 Trpučanska
€453,500
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Дом 6 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Lucko, Хорватия
Дом 6 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Lucko, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
I23988 Lučko
€238,000
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Параметры недвижимости в Город Загреб, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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