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Дома в Городе Загребе, Хорватия

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виллы
25
177 объектов найдено
Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Роскошный дом с бассейном в престижном месте в Загребе! Этот потрясающий отдельно стоящий до…
$1,60 млн
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
В престижном и высоко востребованном районе Шестине, расположенном под зелеными склонами Мед…
$2,23 млн
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
На продажу предлагается энергоэффективная вилла с большим участком и современной солнечной э…
$1,01 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 10 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 10 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 262 м²
www.biliskov.com ID: 15031 Загреб, ЯрунФункциональный отдельный дом жилой площадью 262 м², …
$1,03 млн
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Расположенная в одном из самых престижных жилых районов Загреба, эта исключительная роскошна…
$1,94 млн
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Дом 5 комнат в Lucko, Хорватия
Дом 5 комнат
Lucko, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Одра Частный дом жилой площадью 115 м2 в окружении большого сада, беседки, двух хозяйственн…
$570,968
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Роскошный дом на продажу в Черномерець, Загреб, с тремя этажами, личным лифтом и террасой на…
$1,71 млн
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 477 м²
В одном из самых красивых и востребованных мест в Загребе, на тихой улице в районе Сребрняк …
$2,74 млн
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Семейный дом в Загребе на продажу: Просторный дом площадью 499 кв.м. на четырех уровнях с кр…
$1,10 млн
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Дом 8 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 8 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 327 м²
www.biliskov.com ID: 14706Донья Дубрава, ТрнаваДом с тремя квартирами, общей площадью 327 м²…
$402,561
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Эта эксклюзивная резиденция и инвестиционная возможность расположена в районе Врховец в Загр…
$1,49 млн
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Дом 6 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 449 м²
www.biliskov.com  ID: 14175 Горне Врапче, Хорватница Отдельно стоящий дом на две квартиры,…
$288,368
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Дом 7 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 7 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
I24737 Matka Mandića
$464,993
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Вилла 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Вилла 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
www.biliskov.com  ID: 14088 Подслеме, пик Шестинского Пятикомнатная, двухэтажная квартира,…
$696,696
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Вилла 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Вилла 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Загреб, ул. Бабоничева Роскошно меблированная пятикомнатная квартира НКП площадью 258 м2 на…
Цена по запросу
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Дом в Город Загреб, Хорватия
Дом
Город Загреб, Хорватия
Площадь 188 м²
Gornja Dubrava, Oporovečki brijeg, house for demolition. with a permit and a well in a prote…
$44,286
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Дом 11 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 11 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 456 м²
Загреб, ПантовчакОтдельная вилла в стиле модерн, 456 м², построена в 1902 году на участке пл…
$2,08 млн
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Дом 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
For sale, Terraced house, 200m2, 5s, BukovacIt consists of 4 floors, 4 bedrooms, 2 bathrooms…
$653,221
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Дом 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
www.biliskov.com ID: 14910ШестинеКрасивая пятикомнатная квартира в двухквартирном доме общей…
$665,907
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Дом 12 комнат в Adamovec, Хорватия
Дом 12 комнат
Adamovec, Хорватия
Число комнат 12
Площадь 1 249 м²
Количество этажей 2
A unique estate in a green oasis on 2.3 hectares This impressive property is located in a qu…
$16,61 млн
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Дом в Город Загреб, Хорватия
Дом
Город Загреб, Хорватия
Площадь 640 м²
Количество этажей 2
I25600 Miroševečka
$542,505
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Дом 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 616 м²
Дедичи - рядом с международной британской школой Частный дом общей площадью 616 м2, 1990 го…
$1,73 млн
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Дом 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Дом 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
I26002 Anina
$94,108
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Дом 8 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 8 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Куратор Просторный отдельно стоящий дом жилой площадью 505 м2 на участке 700 м2 2005 года п…
$575,582
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Дом 6 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
I26364 Lisičina
$1,33 млн
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Дом 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
I27359 Gračanska cesta
Цена по запросу
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Дом в Adamovec, Хорватия
Дом
Adamovec, Хорватия
Площадь 91 м²
I23597 Добродол, Шилетичи
$301,968
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Дом 8 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 8 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
Максимир, Буковац Роскошная отдельно стоящая вилла общей площадью 852 м2 с 2008 года на уча…
$1,72 млн
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Дом 6 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
I27599 Bogoslava Šuleka
$985,145
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Дом 6 комнат в Lucko, Хорватия
Дом 6 комнат
Lucko, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Новый Загреб, Современный отдельно стоящий семейный дом площадью 354,34 м2 на участке 9 123…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Городе Загребе, Хорватия

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