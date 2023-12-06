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Дома в Grad Ozalj, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Grandic Breg, Хорватия
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Grandic Breg, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
I26175 Грандич Брег
€449,990
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Параметры недвижимости в Grad Ozalj, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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