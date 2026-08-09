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Дома в Сплите, Хорватия

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виллы
34
51 объект найдено
Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Роскошная вилла доступна для продажи в высоком состоянии «шельф и ядро», расположенная в спо…
$2,06 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 308 м²
ПРЕКРАСНАЯ КАМЕННАЯ ВИЛЛА НА БЕРЕГУ МОРЯ В УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ, НА ОГРОМНОМ УЧАСТКЕ ЗЕМЛИ ПЛОЩА…
$4,04 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Роскошная вилла с бассейном на холмах над Сплитом в 3 км. от моря!Вилла расположена на участ…
$1,73 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 спальни в Grad Split, Хорватия
Дом 3 спальни
Grad Split, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Ищете самый живописный, потрясающий вид на все побережье Адриатического моря? Это роскошное …
$882,487
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 494 м²
Великолепная современная роскошная вилла на продажу в прекрасном месте недалеко от Сплита! О…
Цена по запросу
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Описание объекта: Эта архитектурно исключительная вилла расположена на возвышенности и в тих…
$950,490
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 спальни в Grad Split, Хорватия
Дом 4 спальни
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Расположение: Split Построено: 2017 Море: 10 км Центр города: 20 км Внутреннее пространс…
$1,59 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Элегантная современная вилла с бассейном расположена в тихой деревне Зрновица недалеко от Сп…
$1,57 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 180 м²
Со скидкой! Старая цена была 1 100 000 евро, новая цена 990 000 евро! В живописном месте Каш…
$1,13 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Площадь 360 м²
Отличная инвестиционная недвижимость на первой линии от моря в Кастель Стафилич на большом у…
$1,50 млн
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Дом 4 спальни в Grad Split, Хорватия
Дом 4 спальни
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Английский язык является мощной и динамичной формой общения, которая широко распространена и…
$1,88 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Площадь 384 м²
Описание объекта: В престижном районе Подстрана, недалеко от Сплита, мы предлагаем исключите…
$1,92 млн
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Замечательная вилла в классическом стиле с бассейном и видом на море всего в 50 метрах от пл…
$3,43 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Скидка! Старая цена была 2,2 млн евро!Это одна из лучших вилл, которые мы видели в районе Сп…
$2,13 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Редкая вилла с бассейном в отличном месте, в первой линии от моря в Каштел Штафилич, между С…
$2,54 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
На продажу предлагается роскошная вилла в стадии строительства, расположенная в тихом и возв…
$1,66 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Исключительная современная вилла недалеко от Сплита с панорамным видом на море,Infinity басс…
$2,86 млн
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Дом 5 спален в Grad Split, Хорватия
Дом 5 спален
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Расположение: Split Построено: 1962 Отремонтировано: 2023 Сплит-центр: 1,2 км Море: 0,35 км …
$3,53 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Элегантная и современно меблированная одноэтажная вилла с бассейном в тихом месте над главно…
$743,373
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Суперсовременная вилла с удивительной передовой архитектурой, которая оставит вас в восторге…
$1,26 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 950 м²
Описание объекта: В престижном районе Подстрана, недалеко от исторического Сплита, мы предла…
$1,83 млн
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Современная вилла с видом на море в непосредственной близости от Сплита! Эта роскошная вилла…
$1,60 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 930 м²
Жемчужина Сплита - 1-я линия к морю - недвижимость с эффектом WOW!Эта исключительная роскошн…
$7,43 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 386 м²
В желаемом месте в Каштеле Стари, с очаровательным видом на море, эта красивая вилла предлаг…
$1,06 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 700 м²
Описание объекта: В престижном районе Подстрана, недалеко от Сплита, расположена исключитель…
$3,54 млн
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Дом 6 спален в Grad Split, Хорватия
Дом 6 спален
Grad Split, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Расположение: Kastela Построено: 2016 Ремонт: 2022 Центр города: 5 км Море: 0,85 км Расстоян…
$2,12 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Роскошная вилла, расположенная в тихом месте в Каштел-Нови, в окружении оливковых рощ, виног…
$1,26 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Удивительная дизайнерская вилла в районе Сплита, построенная в 2018-2019 годах! Вилла новая,…
$1,15 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 355 м²
Скидка! Бывшая цена была 1,5 млн евро!Вилла настоящих 5 звезд с фантастическим видом на море…
$1,60 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Уникальная, очень редкая возможность купить виллу с бассейном в Сплите всего в 50 метрах от …
$1,73 млн
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Параметры недвижимости в Сплите, Хорватия

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