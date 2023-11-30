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Особняки в Хорватии

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7 объектов найдено
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ровинь, Хорватия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ровинь, Хорватия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€1,89 млн
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Особняк 4 спальни в Бале, Хорватия
Особняк 4 спальни
Бале, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
€138,997
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Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Opcina Tuhelj, Хорватия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Opcina Tuhelj, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! КОММЕРЧЕСКО-ЖИЛОЙ ОБЪЕКТ НА БОЛЬШОМ УЧАСТКЕ Продается трехэта…
€945,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Особняк 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Особняк 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 650 м²
€399,000
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Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ СПЛИТА Продается прекрасная вилла, расположенная в одн…
€3,10 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Особняк 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Seget Vranjica, Хорватия
Особняк 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Seget Vranjica, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
ГОСТЕВОЙ ДОМ С РЕСТОРАНОМ В ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ Продается просторный гостевой дом, располож…
€2,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Особняк 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Шибеник, Хорватия
Особняк 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Шибеник, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается имение, расположенное в тихом месте в окрестностях Шибеника. Дом, площадью 250 м2,…
€950,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch

Параметры недвижимости в Хорватии

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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