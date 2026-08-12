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Особняки в Хорватии

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3 объекта найдено
Особняк 8 комнат в Город Пула, Хорватия
Особняк 8 комнат
Город Пула, Хорватия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 650 м²
$438,034
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Особняк 3 спальни в община Фажана, Хорватия
Особняк 3 спальни
община Фажана, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 550 м²
ФазанаДом мечты с видом на море и бассейном, в 800 метрах от пляжа - полностью частный в оли…
$1,26 млн
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Особняк 8 комнат в Бале, Хорватия
Особняк 8 комнат
Бале, Хорватия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Бейл рядом с РовиньемИсторические каменные руины дома 16-го века в центре средневекового ста…
$151,781
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