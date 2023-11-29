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Дома в City of Velika Gorica, Хорватия

5 объектов найдено
Дом 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
www.biliskov.com  ID: 13658 Велика Горица, Куриловец-нови Современный двухквартирный дом (…
€240,000
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Дом 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
www.biliskov.com  ID: 13659 Велика Горица, Куриловец-нови Современный двухквартирный дом (…
€230,000
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Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Jagodno, Хорватия
Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Jagodno, Хорватия
Комнаты 9
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
I26572 Матие Гупка
€249,000
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Дом 12 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Велика-Горица, Хорватия
Дом 12 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 12
Площадь 527 м²
Количество этажей 3
I25709 Velika Gorica-Centar
€1
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Дом 7 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Велика-Горица, Хорватия
Дом 7 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 192 м²
Количество этажей 4
I24984 Ивана Лацковича
€252,000
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Параметры недвижимости в City of Velika Gorica, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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