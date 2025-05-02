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Дома в Grad Nin, Хорватия

Нин
8
25 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A2 In a peaceful part …
$420,718
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Вилла в Grad Nin, Хорватия
Вилла
Grad Nin, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Уникальная ультрасовременная вилла на берегу моря в районе Задара в Нине! Его современный ви…
Цена по запросу
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Вилла в Grad Nin, Хорватия
Вилла
Grad Nin, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Изысканная вилла на 1-й линии в районе Нин, современная архитектура и дизайн - прямо на бере…
$2,45 млн
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B1 In a peaceful part …
$420,718
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B4 In a peaceful part …
$437,326
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Дом 3 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 3 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Villa with 3 bedrooms, pool, and spacious yard, 1 km to Queen’s Beach Villa, covering an ar…
$873,544
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Вилла в Grad Nin, Хорватия
Вилла
Grad Nin, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Потрясающая вилла с бассейном, расположенная в тихом месте в очаровательном городке недалеко…
$1,64 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A4 In a peaceful part …
$437,326
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Вилла в Zaton, Хорватия
Вилла
Zaton, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Горячее предложение! Цена снизилась с 1 150 000 евро до 890 000 евро! Великолепная новая вил…
$970,668
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Вилла 4 комнаты в Zaton, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Zaton, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продаётся красивая вилла, расположена на песчаном пляже адриатического побережья. Все комнат…
$1,26 млн
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Вилла в Grad Nin, Хорватия
Вилла
Grad Nin, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Современная строящаяся вилла в районе Нин всего в 200 метрах от моря! Общая площадь около. 4…
$976,122
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Дом 9 комнат в Zaton, Хорватия
Дом 9 комнат
Zaton, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
Недавно отремонтированный дом площадью 287 м2, 6 квартир, в 100 м от моря, Затон, Задар Всег…
$763,936
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Вилла в Zaton, Хорватия
Вилла
Zaton, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Современная и изысканная, эта вилла излучает современную элегантность и расположена в тихом …
$757,994
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Вилла в Grad Nin, Хорватия
Вилла
Grad Nin, Хорватия
Площадь 160 м²
Эта новая современная вилла площадью 160 квадратных метров — настоящее убежище для тех, кто …
$621,664
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A1 In a peaceful part …
$420,718
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Дом 4 комнаты в Ninski Stanovi, Хорватия
Дом 4 комнаты
Ninski Stanovi, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 188 м²
Villa of top-notch construction in the quiet settlement of Žerava, Nin, 188m2. Isolated, exc…
$830,365
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Дом 6 спален в Нин, Хорватия
Дом 6 спален
Нин, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Если вы ищете песчаные пляжи, удивительные закаты и хорошие цены на приключение в сфере недв…
$1,01 млн
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Вилла в Grad Nin, Хорватия
Вилла
Grad Nin, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Красивая современная вилла с традиционными каменными элементами в небольшом и тихом месте не…
$1,09 млн
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Вилла в Zaton, Хорватия
Вилла
Zaton, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
В тихом городке Затон, всего в 400 метрах от кристально чистого моря на окраине Задара, возв…
$1,52 млн
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Дом 4 комнаты в Ninski Stanovi, Хорватия
Дом 4 комнаты
Ninski Stanovi, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 188 м²
Количество этажей 1
Villa of top-notch construction in the quiet settlement of Žerava, Nin, 188m2. Isolated, exc…
$830,365
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Вилла в Grad Nin, Хорватия
Вилла
Grad Nin, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Потрясающая современная вилла на 1-й линии моря! В живописной деревне недалеко от Нина, окру…
$2,34 млн
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A3 In a peaceful part …
$437,326
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Дом 4 комнаты в Ninski Stanovi, Хорватия
Дом 4 комнаты
Ninski Stanovi, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 188 м²
Количество этажей 1
Villa of top-notch construction in the quiet settlement of Žerava, Nin, 188m2 Isolated, exce…
$830,365
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Вилла в Zaton, Хорватия
Вилла
Zaton, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Прекрасная вилла с двумя отдельными апартаментами на продажу в непосредственной близости от …
$725,275
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Вилла в Grad Nin, Хорватия
Вилла
Grad Nin, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Вилла на 1-й линии моря в районе Задара! Абсолютно заманчивое предложение! Этот очаровательн…
$752,541
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Типы недвижимости в Grad Nin

виллы

Параметры недвижимости в Grad Nin, Хорватия

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