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Дома с гаражом в Хорватии

Дубровник
48
Сплит
24
Grad Zadar
83
Grad Makarska
45
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19 объектов найдено
Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Среди предложений недвижимости Kvarner в Stan Grad Immobilien, дизайнерская и современная ту…
$1,36 млн
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STAN GRAD
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Вилла 6 комнат в Новиград, Хорватия
Вилла 6 комнат
Новиград, Хорватия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
ПРОДАЁТСЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА ВОЗЛЕ МОРЯ, НОВИГРАД ХОРВАТИЯ.   Подключён ко всем необходимым …
$2,69 млн
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Дом 7 спален в Крк, Хорватия
Дом 7 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
Количество этажей 2
Из широкого спектра недвижимости, предлагаемой Stan Grad Immobilien, исключительно роскошный…
$1,13 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается современная четырёхэтажная вилла, расположенная в центре Сплита. На первом этаже р…
$3,28 млн
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Дом 4 спальни в Radici, Хорватия
Дом 4 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Среди широкого спектра недвижимости на северной Адриатике агентство Stan Grad Immobilien пре…
$1,83 млн
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STAN GRAD
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Вилла в Opcina Dezanovac, Хорватия
Вилла
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 598 м²
Эта недавно построенная современная и роскошно оборудованная вилла с открытым бассейном, рас…
$1,59 млн
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Hayat
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Дом 3 спальни в Шибеник, Хорватия
Дом 3 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В ШИБЕНИКЕ, ХОРВАТИЯ: 150 М2 РОСКОШИ ВСЕГО В 80 М ОТ МОРЯ Просторный дом…
$452,489
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Особняк 8 комнат в Город Пула, Хорватия
Особняк 8 комнат
Город Пула, Хорватия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 650 м²
$438,034
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Вилла 11 комнат в Город Опатия, Хорватия
Вилла 11 комнат
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 400 м²
Продаётся роскошная вилла возле Опатии. Вилла состоит из первого и верхнего этажей чистой пл…
$2,37 млн
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Дом 3 спальни в Silo, Хорватия
Дом 3 спальни
Silo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Среди предложений недвижимости Stan Grad Immobilien в продвинутом регионе Кварнер, романтиче…
$1,45 млн
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STAN GRAD
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Дом 3 спальни в Велика-Горица, Хорватия
Дом 3 спальни
Велика-Горица, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
У агентства Stan Grad Immobilien есть интересный жилой дом для продажи в традиционно наиболе…
$334,099
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STAN GRAD
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Вилла в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном в Округе Горни, остров Чиово, южная сторона. Кв…
$1,56 млн
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Nekretnine Larus
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English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Opcina Dezanovac, Хорватия
Вилла
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 300 м²
Представляем вам эксклюзивную виллу на первой линии в престижном районе Чиово, округ Горни. …
$2,17 млн
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Hayat
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Дом 3 спальни в Njivice, Хорватия
Дом 3 спальни
Njivice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Среди широкого выбора объектов недвижимости, предлагаемых агентством Stan Grad Immobilien, в…
$1,29 млн
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STAN GRAD
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Вилла в Opcina Dezanovac, Хорватия
Вилла
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 390 м²
Этот красивый жилой дом расположен недалеко от города Задар, всего в 150 метрах от пляжа. Он…
$774,862
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Hayat
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Вилла в Opcina Dezanovac, Хорватия
Вилла
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 220 м²
Эта изысканная вилла в Рогознице предлагает идеальное сочетание роскоши, стиля и современног…
$1,27 млн
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Hayat
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Дом 5 спален в Radici, Хорватия
Дом 5 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Среди отличных предложений недвижимости в агентстве Stan Grad Immobilien в развитом и продви…
$1,36 млн
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STAN GRAD
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Вилла 11 комнат в Город Опатия, Хорватия
Вилла 11 комнат
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 400 м²
Вилла состоит из первого и второго этажей, чистой площадью 400 м2, и содержит 11 комнат. Обо…
$1,64 млн
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Вилла в Opcina Dezanovac, Хорватия
Вилла
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 363 м²
Эксклюзивная вилла на острове Чиово - это прекрасное место для отдыха, расположенное всего в…
$1,91 млн
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Hayat
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Типы недвижимости в Хорватии

виллы
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