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Дома в Grad Stari Grad, Хорватия

7 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Rudina, Хорватия
Дом 2 комнаты
Rudina, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Stari Grad, one-story house with a floor plan area of 51 m2 plus a covered terrace of 33 m2,…
€299,999
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Дом 3 комнаты в Rudina, Хорватия
Дом 3 комнаты
Rudina, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Island of Hvar, Dol, renovated stone house of approx. 140 m2, on a plot of land of 625 m2. …
€460,000
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Дом с Ownership document в Стариград, Хорватия
Дом с Ownership document
Стариград, Хорватия
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
ОСТРОВ ХВАР, ВРБАНЬ, ДОМ ДЛЯ РЕМОНТА С РАЗРЕШЕНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВОВ живописной деревне Врба…
€158,000
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Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с чердаком в Rudina, Хорватия
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с чердаком
Rudina, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
HVAR, Dol, Дом на продажуСтарый семейный дом в Доле, в 3 км от Старого города. Просторное от…
€150,000
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Дом 4 комнаты в Rudina, Хорватия
Дом 4 комнаты
Rudina, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 189 м²
Хвар, Стари Град, жилой дом на двух этажах, площадь в плане 129м2, жилая площадь с террасами…
€495,000
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Дом 3 комнаты в Rudina, Хорватия
Дом 3 комнаты
Rudina, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Хвар, Стари Град, таунхаус ок. 177 м2, на трех этажах (цокольный, первый, второй этажи). П…
€499,000
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Дом 3 комнаты в Rudina, Хорватия
Дом 3 комнаты
Rudina, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Хвар, Дол, каменный дом с 3 подсобными постройками, участок 960м2каменный дом общей площадью…
€195,000
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Параметры недвижимости в Grad Stari Grad, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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