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Отели в Хорватии

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464 объекта найдено
Отель 5 369 м² в Риека, Хорватия
Отель 5 369 м²
Риека, Хорватия
Количество спален 60
Кол-во ванных комнат 60
Площадь 5 369 м²
Цена снизилась с 10 млн евро до 8 млн евро! Великолепный отель ПЕРВОЙ ЛИНИИ моря на берегу м…
$12,14 млн
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Отель 670 м² в Умаг, Хорватия
Отель 670 м²
Умаг, Хорватия
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 670 м²
Отель в районе Умага с видом на море! Общая площадь 670 кв.м. Отель построен в 2017 году и р…
$2,06 млн
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Отель 299 м² в Трогир, Хорватия
Отель 299 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 299 м²
Апарт-хаус с 5 апартаментами всего в 30 метрах от пляжа Слатина на полуострове Чиово (второй…
$749,954
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TekceTekce
Отель в Шибеник, Хорватия
Отель
Шибеник, Хорватия
Продаются два выдающихся бутик-отеля в самом сердце Адриатического побережья! Отличная возмо…
$10,96 млн
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Отель 550 м² в Dramalj, Хорватия
Отель 550 м²
Dramalj, Хорватия
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Апарт-дом из 4 квартир с видом на море в Цриквенице, в 400 метрах от моря, с потрясающим вид…
Цена по запросу
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Отель 220 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 220 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Мини-отель с бассейном и отличной репутацией в районе Валбандон всего в 600 метрах от моря! …
$661,929
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Отель 835 м² в Макарска, Хорватия
Отель 835 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 835 м²
Отличный многоквартирный дом с 16 апартаментами в привлекательном месте, в первом ряду от мо…
$2,31 млн
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Отель 594 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 594 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 594 м²
Роскошный апартамент в Лопаре на острове Раб, всего в 600 метрах от моря, с видом на море! О…
$1,74 млн
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Отель 386 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 386 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
Частный дом с большим садом, который можно использовать как мини-отель! В отличном месте ок.…
$911,482
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Отель в Омишаль, Хорватия
Отель
Омишаль, Хорватия
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 18
Великолепный отель на берегу для полного ремонта на острове Крк!Отель занимает небольшой пол…
$7,12 млн
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Отель 400 м² в Малинска, Хорватия
Отель 400 м²
Малинска, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Недвижимость с отличным потенциалом аренды в супер популярной Мали́нске на острове Крк!Дом в…
$1,37 млн
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Отель 1 000 м² в община Медулин, Хорватия
Отель 1 000 м²
община Медулин, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 000 м²
Фантастический 4**** бутик-отель в районе Медулин недалеко от Пулы!Исключительная возможност…
$4,92 млн
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Отель 400 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 400 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Отель на продажу в Ровине, в непосредственной близости от зоны 5***** звезд!Одна из лучших р…
$1,88 млн
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Отель 230 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 230 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Уникальная недвижимость на первой линии моря в районе Сеня с прямым спуском к морю! Из окон …
$822,285
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Отель 400 м² в Подгора, Хорватия
Отель 400 м²
Подгора, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Отдельный дом в популярном районе Башка Вода на Макарской ривьере с прекрасным видом на море…
Цена по запросу
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Отель 410 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 410 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 410 м²
SENJ AREA - Эксклюзивная резиденция на набережной с прямым доступом к морю - Первый ряд на А…
$1,60 млн
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Отель 360 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 360 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Замечательный бутик-отель с семью апартаментами, бассейном и красивым садом в Башке на остро…
$2,61 млн
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Отель 505 м² в Трогир, Хорватия
Отель 505 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 505 м²
Уникальный многоквартирный дом с 10 апартаментами в аренду, расположенный всего в 50 м от га…
Цена по запросу
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Отель 523 м² в община Медулин, Хорватия
Отель 523 м²
община Медулин, Хорватия
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 523 м²
Апарт-дом из 11 квартир в Медулине, прекрасный зеленый район всего в 500 метрах от моря Собс…
$1,19 млн
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Отель 400 м² в Рогозница, Хорватия
Отель 400 м²
Рогозница, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Выдающаяся аренда недвижимости с прекрасным видом на море и бассейном, всего в 70 метрах от …
$1,03 млн
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Отель 900 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 900 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 900 м²
Продается бутик-отель 4**** в суперпопулярном городе Ровинь, всего в 250 метрах от моря! В ж…
$4,76 млн
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Отель 414 м² в Пореч, Хорватия
Отель 414 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 414 м²
Многоквартирный дом из 6 квартир с видом на море Пореч всего в 200 метрах от моря! Дом общей…
$1,15 млн
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Отель 2 200 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 2 200 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 35
Кол-во ванных комнат 35
Площадь 2 200 м²
Суператрактивный семейный отель на первой линии к морю рядом с маленьким городом Поседарье н…
$4,00 млн
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Отель 261 м² в Рогозница, Хорватия
Отель 261 м²
Рогозница, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
Этот дом квартирного типа с 4 апартаментами для сдачи в аренду расположен в тихой бухте неда…
$627,864
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Отель 1 000 м² в Риека, Хорватия
Отель 1 000 м²
Риека, Хорватия
Площадь 1 000 м²
ОГУЛИН – БЬЕЛОЛАСИЦА - отличная возможность для туристического развития!Исключительная инвес…
$1,72 млн
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Отель 750 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 750 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 750 м²
Отель с бассейном в Ровиньско Село, недалеко от суперпопулярного Ровиня, ок.3. км от моря с …
$4,15 млн
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Отель 1 078 м² в Омиш, Хорватия
Отель 1 078 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 21
Площадь 1 078 м²
Пансион в прекрасном месте в небольшом туристическом городке всего в 4 км от центра Омиша. О…
$4,04 млн
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Отель 415 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 415 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 415 м²
Многоквартирный дом с бассейном и ландшафтным садом, примерно в 1,5 км от моря в районе Пулы…
$1,19 млн
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Отель 550 м² в Opcina Matulji, Хорватия
Отель 550 м²
Opcina Matulji, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Впечатляющий дом из 4 квартир на продажу над Опатией на удивительно большой территории! Обща…
$2,10 млн
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Отель 457 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 457 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 457 м²
Мы рады представить вам этот редкий многоквартирный дом, расположенный в тихой части города …
$1,43 млн
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Типы недвижимости в Хорватии

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