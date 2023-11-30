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ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ
Шибеник, Хорватия
15
812 м²
2
Продаётся роскошный отель в самом сердце Шибеника, с очень высокой туристической привлекател…
€2,95 млн
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Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ, СЕЛЬЦЕ ХОРВАТИЯ
Kotor, Хорватия
Продаётся земля с действующим строительным разрешением под строительство 5* отеля Millenium …
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
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ОТЕЛЬ PALACE, КАШТЕЛА ХОРВАТИЯ
Kastel Luksic, Хорватия
36 425 м²
Продаётся PALACE HOTEL, Каштела Отель построен 100 лет назад. В нем была 221 комната, но …
€15,00 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ, УГЛЯН ХОРВАТИЯ
Opcina Preko, Хорватия
4 419 м²
Продаётся земля под застройку с проектом под строительство отеля в Преко, Углян. Получено…
€9,90 млн
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Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ БАРБАРИГА, ХОРВАТИЯ
Город Воднян, Хорватия
11 611 м²
Продаётся земля под застройку с готовым проектом 4* отеля в Барбариге, Истрия, вместимость б…
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
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ОТЕЛЬ 4-5* В ЦЕНТРЕ ДУБРОВНИКА, ХОРВАТИЯ
Nova Mokosica, Хорватия
Продается уникальный отель 4-5* в самом сердце Дубровника! Отель с 13 номерами, идеально…
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
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ОТЕЛЬ В ЦРИКВЕНИЦЕ, ХОРВАТИЯ
Selce, Хорватия
93
Продаётся 3* отель недалеко от Цриквеницы, Хорватия. Этот полностью кондиционированный от…
€4,90 млн
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Velesdar Real Estate
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ОТЕЛЬ В РАКАЛЬ, ХОРВАТИЯ
Krnica, Хорватия
2 810 м²
Продаётся небольшой семейный 3-звездочный отель, начал свою деятельность в июле 1997 года. О…
€2,50 млн
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Velesdar Real Estate
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НОВЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, ОПАТИЯ
Icici, Хорватия
2 500 м²
Продаётся бутик-отель в районе Опатии, рядом с городским пляжем и городским рынком, к которо…
€9,00 млн
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Velesdar Real Estate
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ОТЕЛЬ В КАРЛОБАГ, ХОРВАТИЯ
Karlobag, Хорватия
17
1 050 м²
Исключительная возможность - на продажу отель с рестораном и кафе-баром! На первом этаже от…
€4,30 млн
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Velesdar Real Estate
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СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ ДИКЛО, ХОРВАТИЯ
Задар, Хорватия
8
603 м²
2
Продается небольшой семейный отель, который приносит исключительный доход и достигает хороши…
€1,37 млн
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Velesdar Real Estate
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СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, БОРИК
Город Пула, Хорватия
9
9
740 м²
2
Продается небольшой отель, расположенный прямо на берегу, на пляже. В многоэтажном доме име…
€1,25 млн
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ОТЕЛЬ ПУЛА, ХОРВАТИЯ
Город Пула, Хорватия
15
750 м²
2
Продается уникальный отель в самом центре Пулы. Этот уютный отель предоставляет отличную …
€3,68 млн
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Velesdar Real Estate
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ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
20
1 250 м²
Идеальный семейный отель с 3 звездами - идеально расположенный на Адриатическом побережье! …
€3,10 млн
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Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В КОРОМАНИ, ХОРВАТИЯ
Koromani, Хорватия
29
1 700 м²
3
Продаётся уникальный отель в Коромани, Барбан! Этот прекрасный отель всего в 80 метрах от…
€2,75 млн
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Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В УГЛЯН, ХОРВАТИЯ
Sutomiscica, Хорватия
30
1 230 м²
3
Идеальное инвестиционное предложение - уникальный отель в живописном Угляне, Хорватия. Пр…
€1,40 млн
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Velesdar Real Estate
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Отель 14 комнат
Cavtat, Хорватия
14
14
252 м²
ЦавтатКрасивая вилла на 14 квартир площадью 252 м², построенная в 2011 году на участке площа…
€1,60 млн
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Отель 13 ванных с кондиционером, с парковка
Vinkuran, Хорватия
13
900 м²
ID CODE: 16189
€3,00 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Отель 20 комнат
Загреб, Хорватия
20
2
718 м²
www.biliskov.com ID: 13346-1 Трнье (около Green Gold) - ХОСТЕЛ Торговое помещение, площад…
€1,25 млн
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Отель 10 комнат
Korenica, Хорватия
10
9
550 м²
Рядом с Кореницей, Национальный парк Плитвицкие озераХорошо зарекомендовавший себя небольшой…
€550,000
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Отель 45 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Smokvica, Хорватия
45
4
ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается отель, категории 3*, расположенный в живописном приморском …
€3,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
56
An excellent 4* hotel for sale, located near Split, in the first line from the sea. The hote…
€20,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Bol, Хорватия
43
Продается отель 4*, расположенный в живописном туристическом курорте Бол на острове Брач. Он…
€9,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 180 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
180
Продается недавно построенный отельный комплекс, площадью ок 9000 м2, расположенный на участ…
Цена по запросу
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 50 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Цриквеница, Хорватия
50
Продается отель 4*, расположенный на берегу возле моря недалеко от Цриквеницы. Отель построе…
€8,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 29 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krnica, Хорватия
29
Продается отель, расположенный на юго-восточном побережье Истрии, в 25 км от Пулы. Этот семе…
€2,19 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 18 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
18
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
€3,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 15 комнат
Загреб, Хорватия
15
1 212 м²
Рудеш, Zagrebačka cestaКрасивый семейный отель с чистой площадью 1211 м2 на участке 1350 м2,…
€2,38 млн
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Отель 10 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Лабин, Хорватия
10
10
3
ИСТРИЯ, ОТЕЛЬ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ Продается редавно отремонтированный загородный дом в тип…
€2,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Трогир, Хорватия
18
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
€3,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
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