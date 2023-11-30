Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Гостиницы, отели

Отели в Хорватии

Grad Split
4
Сплит
4
Трогир
4
Grad Crikvenica
3
Opcina Bol
3
Загреб
3
Цриквеница
3
Отель В архив
Очистить
53 объекта найдено
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ в Шибеник, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ
Шибеник, Хорватия
Комнаты 15
Площадь 812 м²
Количество этажей 2
Продаётся роскошный отель в самом сердце Шибеника, с очень высокой туристической привлекател…
€2,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ, СЕЛЬЦЕ ХОРВАТИЯ в Kotor, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ, СЕЛЬЦЕ ХОРВАТИЯ
Kotor, Хорватия
Продаётся земля с действующим строительным разрешением под строительство 5* отеля Millenium …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ОТЕЛЬ PALACE, КАШТЕЛА ХОРВАТИЯ в Kastel Luksic, Хорватия
ОТЕЛЬ PALACE, КАШТЕЛА ХОРВАТИЯ
Kastel Luksic, Хорватия
Площадь 36 425 м²
Продаётся PALACE HOTEL, Каштела Отель построен 100 лет назад. В нем была 221 комната, но …
€15,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ, УГЛЯН ХОРВАТИЯ в Opcina Preko, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ, УГЛЯН ХОРВАТИЯ
Opcina Preko, Хорватия
Площадь 4 419 м²
Продаётся земля под застройку с проектом под строительство отеля в Преко, Углян. Получено…
€9,90 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ БАРБАРИГА, ХОРВАТИЯ в Город Воднян, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ БАРБАРИГА, ХОРВАТИЯ
Город Воднян, Хорватия
Площадь 11 611 м²
Продаётся земля под застройку с готовым проектом 4* отеля в Барбариге, Истрия, вместимость б…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ОТЕЛЬ 4-5* В ЦЕНТРЕ ДУБРОВНИКА, ХОРВАТИЯ в Nova Mokosica, Хорватия
ОТЕЛЬ 4-5* В ЦЕНТРЕ ДУБРОВНИКА, ХОРВАТИЯ
Nova Mokosica, Хорватия
Продается уникальный отель 4-5* в самом сердце Дубровника!  Отель с 13 номерами, идеально…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ОТЕЛЬ В ЦРИКВЕНИЦЕ, ХОРВАТИЯ в Selce, Хорватия
ОТЕЛЬ В ЦРИКВЕНИЦЕ, ХОРВАТИЯ
Selce, Хорватия
Комнаты 93
Продаётся 3* отель недалеко от Цриквеницы, Хорватия. Этот полностью кондиционированный от…
€4,90 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ОТЕЛЬ В РАКАЛЬ, ХОРВАТИЯ в Krnica, Хорватия
ОТЕЛЬ В РАКАЛЬ, ХОРВАТИЯ
Krnica, Хорватия
Площадь 2 810 м²
Продаётся небольшой семейный 3-звездочный отель, начал свою деятельность в июле 1997 года. О…
€2,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
НОВЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, ОПАТИЯ в Icici, Хорватия
НОВЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, ОПАТИЯ
Icici, Хорватия
Площадь 2 500 м²
Продаётся бутик-отель в районе Опатии, рядом с городским пляжем и городским рынком, к которо…
€9,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ОТЕЛЬ В КАРЛОБАГ, ХОРВАТИЯ в Karlobag, Хорватия
ОТЕЛЬ В КАРЛОБАГ, ХОРВАТИЯ
Karlobag, Хорватия
Комнаты 17
Площадь 1 050 м²
Исключительная возможность - на продажу отель с рестораном и кафе-баром! На первом этаже от…
€4,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ ДИКЛО, ХОРВАТИЯ в Задар, Хорватия
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ ДИКЛО, ХОРВАТИЯ
Задар, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 603 м²
Количество этажей 2
Продается небольшой семейный отель, который приносит исключительный доход и достигает хороши…
€1,37 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, БОРИК в Город Пула, Хорватия
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, БОРИК
Город Пула, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 740 м²
Количество этажей 2
Продается небольшой отель, расположенный прямо на берегу, на пляже. В многоэтажном доме име…
€1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ОТЕЛЬ ПУЛА, ХОРВАТИЯ в Город Пула, Хорватия
ОТЕЛЬ ПУЛА, ХОРВАТИЯ
Город Пула, Хорватия
Комнаты 15
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
Продается уникальный отель в самом центре Пулы. Этот уютный отель предоставляет отличную …
€3,68 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ в Grad Split, Хорватия
ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 1 250 м²
Идеальный семейный отель с 3 звездами - идеально расположенный на Адриатическом побережье! …
€3,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В КОРОМАНИ, ХОРВАТИЯ в Koromani, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В КОРОМАНИ, ХОРВАТИЯ
Koromani, Хорватия
Комнаты 29
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 3
Продаётся уникальный отель в Коромани, Барбан! Этот прекрасный отель всего в 80 метрах от…
€2,75 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В УГЛЯН, ХОРВАТИЯ в Sutomiscica, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В УГЛЯН, ХОРВАТИЯ
Sutomiscica, Хорватия
Комнаты 30
Площадь 1 230 м²
Количество этажей 3
Идеальное инвестиционное предложение - уникальный отель в живописном Угляне, Хорватия. Пр…
€1,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 14 комнат в Cavtat, Хорватия
Отель 14 комнат
Cavtat, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 252 м²
ЦавтатКрасивая вилла на 14 квартир площадью 252 м², построенная в 2011 году на участке площа…
€1,60 млн
Оставить заявку
Отель 13 ванных с кондиционером, с парковка в Vinkuran, Хорватия
Отель 13 ванных с кондиционером, с парковка
Vinkuran, Хорватия
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 900 м²
ID CODE: 16189
€3,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 20 комнат в Загреб, Хорватия
Отель 20 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 718 м²
www.biliskov.com  ID: 13346-1 Трнье (около Green Gold) - ХОСТЕЛ Торговое помещение, площад…
€1,25 млн
Оставить заявку
Отель 10 комнат в Korenica, Хорватия
Отель 10 комнат
Korenica, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Рядом с Кореницей, Национальный парк Плитвицкие озераХорошо зарекомендовавший себя небольшой…
€550,000
Оставить заявку
Отель 45 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Smokvica, Хорватия
Отель 45 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Smokvica, Хорватия
Комнаты 45
Количество этажей 4
ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается отель, категории 3*, расположенный в живописном приморском …
€3,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 56
An excellent 4* hotel for sale, located near Split, in the first line from the sea. The hote…
€20,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом в Bol, Хорватия
Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Bol, Хорватия
Комнаты 43
Продается отель 4*, расположенный в живописном туристическом курорте Бол на острове Брач. Он…
€9,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 180 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Макарска, Хорватия
Отель 180 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
Комнаты 180
Продается недавно построенный отельный комплекс, площадью ок 9000 м2, расположенный на участ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 50 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Цриквеница, Хорватия
Отель 50 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Цриквеница, Хорватия
Комнаты 50
Продается отель 4*, расположенный на берегу возле моря недалеко от Цриквеницы. Отель построе…
€8,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 29 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Krnica, Хорватия
Отель 29 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krnica, Хорватия
Комнаты 29
Продается отель, расположенный на юго-восточном побережье Истрии, в 25 км от Пулы. Этот семе…
€2,19 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 18 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Рогозница, Хорватия
Отель 18 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
Комнаты 18
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
€3,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 15 комнат в Загреб, Хорватия
Отель 15 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 15
Площадь 1 212 м²
Рудеш, Zagrebačka cestaКрасивый семейный отель с чистой площадью 1211 м2 на участке 1350 м2,…
€2,38 млн
Оставить заявку
Отель 10 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Лабин, Хорватия
Отель 10 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Лабин, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
ИСТРИЯ, ОТЕЛЬ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ Продается редавно отремонтированный загородный дом в тип…
€2,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Трогир, Хорватия
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Трогир, Хорватия
Комнаты 18
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
€3,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski

Типы недвижимости в Хорватии

коммерческая недвижимость
рестораны
офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти