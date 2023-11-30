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Инвестиционная недвижимость в Хорватии

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25 объектов найдено
Инвестиционная 3 спальни в Banjole, Хорватия
Инвестиционная 3 спальни
Banjole, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ВСЕГО В 150 МЕТРАХ ОТ МОРЯ И В 600 МЕТРАХ ОТ УХОЖЕННОГО ПЛЯЖА МЫ ПРОДАЕМ ДОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ …
€420,000
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Velesdar Real Estate
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Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Биоград-на-Мору, Хорватия
Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Биоград-на-Мору, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В БИОГРАДЕ НА МОРЕ, ХОРВАТИЯ Представляем вам уникальную возможность ста…
€595,000
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Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ ОСТРОВ КРК, СТРОИТЕЛЬСТВО 25 КВАРТИР в Mjesni odbor Poganka - Sveti Anton, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОСТРОВ КРК, СТРОИТЕЛЬСТВО 25 КВАРТИР
Mjesni odbor Poganka - Sveti Anton, Хорватия
Площадь 1 746 м²
Продаётся инвестиционная земля со строительным разрешением, остров Крк Хорватия под строител…
€1,79 млн
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Velesdar Real Estate
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Opcina Zagorska sela, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Zagorska sela, Хорватия
€65,000
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Opcina Zagorska sela, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Zagorska sela, Хорватия
€65,000
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Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМ САДОМ, ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ Современный дом г…
€560,000
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Velesdar Real Estate
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Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Задар, Хорватия
Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Задар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ В БИБИНЬЕ, ХОРВАТИЯ Представляем вашему вниманию уникаль…
€599,999
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Velesdar Real Estate
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Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В ШИБЕНИКЕ, ХОРВАТИЯ: 150 М2 РОСКОШИ ВСЕГО В 80 М ОТ МОРЯ Просторный дом…
€420,000
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Velesdar Real Estate
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Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Новиград, Хорватия
Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Новиград, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
ПРОДАЁТСЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА ВОЗЛЕ МОРЯ, НОВИГРАД ХОРВАТИЯ.   Подключён ко всем необходимым …
€2,50 млн
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Velesdar Real Estate
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Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Opcina Sukosan, Хорватия
Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Opcina Sukosan, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/3
ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В Г,СУКОШАН, ХОРВАТИЯ. Роскошные апартаменты в новостройке…
€440,000
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Velesdar Real Estate
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Задар, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Задар, Хорватия
ПРОДАЖА, ZADAR, ЗЕМЛЯ 1000m2С РАЗРЕШЕНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО!Мы продаем чрезвычайно привлекате…
€360,000
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Инвестиционная в Велика-Горица, Хорватия
Инвестиционная
Велика-Горица, Хорватия
I26487 Ивана Горана Ковачича
€288,000
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Инвестиционная в Opatovac, Хорватия
Инвестиционная
Opatovac, Хорватия
СЛАВОНИЯ, район ИЛОК, АГРОТУРИЗМ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПРОДАЖУ С ВИНОГРАДНИКАМИ ПЛОЩАДЬЮ 14 ГА РЯД…
€1,39 млн
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Инвестиционная в Primosten, Хорватия
Инвестиционная
Primosten, Хорватия
I26546 Оглавци
€318,750
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Trsce, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Trsce, Хорватия
I26320 Тршче
€210,000
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
ЗАГРЕБ, ПАНТОВЧАК, ТОП-ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ РЕЗИДЕНЦИАЛЬНОЙ ВИЛ…
€2,30 млн
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Bregi, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Bregi, Хорватия
Инвестиции в несколько существующих зданий и возможность расширения над Опатией В небольшом …
€650,000
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Opcina Novigrad, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Novigrad, Хорватия
Отель на пляже Новиград, возможность, продажа В нескольких шагах от городского пляжа находит…
€3,30 млн
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Инвестиционная в Ракаль, Хорватия
Инвестиционная
Ракаль, Хорватия
ISTRIA Инвестиционная возможность – земля общей площадью 60 000 м2 для привлекательного инве…
€1,70 млн
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Marinje Zemlje, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Marinje Zemlje, Хорватия
I25510 Карузичево Маринье Землье
€399,000
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Инвестиционная в Grad Komiza, Хорватия
Инвестиционная
Grad Komiza, Хорватия
I25509 Зринско Франкопанска
€310,000
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Gudci, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Gudci, Хорватия
I23427 Kostanjevec
€200,000
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
ПРОДАЖА, СТРАНА И ДОМ Семейный дом LučkoA для продажи для адаптации или сноса на участке пло…
€239,000
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
I23733 Бийеничка цеста
€600,000
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Инвестиционная в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Инвестиционная
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
I23721 Gramača
€750,000
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