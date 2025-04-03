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Дома в Вараждин, Хорватия

4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Вараждин, Хорватия
Дом 3 комнаты
Вараждин, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
www.biliskov.com ID: 15059Вараждин, Центр Фантастическая квартира общей чистой площадью 134…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Вараждин, Хорватия
Дом 3 комнаты
Вараждин, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
www.biliskov.com ID: 15056Вараждин, Центр Фантастическая квартира общей чистой площадью 163…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты в Вараждин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Вараждин, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 326 м²
www.biliskov.com ID: 14612 Вараждин, центр Высококачественно отреставрированный старинный …
$796,769
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Дом 2 комнаты в Вараждин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Вараждин, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
www.biliskov.com ID: 15061Вараждин, центрФантастическая квартира общей площадью 140,62 м² ра…
Цена по запросу
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