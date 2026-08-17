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Дома в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

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9 объектов найдено
Дом 3 спальни в Strmec, Хорватия
Дом 3 спальни
Strmec, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Продается современный одноэтажный дом, в настоящее время строящийся, расположенный в тихом м…
$574,408
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Дом 4 комнаты в Novaki, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novaki, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
I25999 Cvjetna ulica
$354,289
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Дом 4 комнаты в Jagnjic Dol, Хорватия
Дом 4 комнаты
Jagnjic Dol, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
I28304 Jagnjić dol
$496,005
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DD CO DEDD CO DE
Дом 5 комнат в Jagnjic Dol, Хорватия
Дом 5 комнат
Jagnjic Dol, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Святое воскресенье, Частный дом жилой площадью 110 м2 на двух этажах, на участке земли 4093…
$519,062
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Дом 6 комнат в Strmec, Хорватия
Дом 6 комнат
Strmec, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
I28857 Savska
$553,577
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Дом 6 комнат в Brezje, Хорватия
Дом 6 комнат
Brezje, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Света Неджеля, Brezje Красивый отдельно стоящий дом общей площадью 300 м2 на трех этажах, п…
$455,621
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LDV InvestLDV Invest
Дом 8 комнат в Srebrnjak, Хорватия
Дом 8 комнат
Srebrnjak, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
I28958 Сребрняк
$326,610
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Дом 5 комнат в Novaki, Хорватия
Дом 5 комнат
Novaki, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Света Неделя, красивое поместье с автохтонным семейным домом Загорья.   Красивый отдельно …
$611,339
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Дом 6 комнат в Novaki, Хорватия
Дом 6 комнат
Novaki, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
I23741 Новачка цеста
$553,056
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Параметры недвижимости в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

с террасой
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