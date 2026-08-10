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Дома в Opcina Pasman, Хорватия

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9 объектов найдено
Дом 6 спален в Mrljane, Хорватия
Дом 6 спален
Mrljane, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Расположение: остров Пашман Построено: 2019 Центр города: 11 км Море: 1 км Расстояние до аэр…
$3,24 млн
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Вилла в Mrljane, Хорватия
Вилла
Mrljane, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 414 м²
Вилла первой линии к морю для нескольких поколений на острове Пашман недалеко от Задара. Бру…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Mrljane, Хорватия
Дом 4 спальни
Mrljane, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Расположение: Pasman Построено: 2021 Море: 30 м Центр города: 1,5 км Расстояние до аэроп…
$1,53 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Mrljane, Хорватия
Вилла
Mrljane, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Эта роскошная вилла с бассейном и видом на море расположена в спокойной обстановке всего в 2…
$1,66 млн
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Дом 4 комнаты в Zdrelac, Хорватия
Дом 4 комнаты
Zdrelac, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Modern villa under construction, first row to the sea, Ždrelac, Pašman Island Situated in th…
$1,66 млн
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Дом в Pasman, Хорватия
Дом
Pasman, Хорватия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Двухквартирный дом, отдельные участки, вид на море, 320 м2, Пашман, На острове Пашман есть д…
$302,118
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Дом 6 комнат в Mrljane, Хорватия
Дом 6 комнат
Mrljane, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
www.biliskov.com ID: 14680   Остров Пашман, Доброполяна Двухквартирный дом в первом ряду …
$997,752
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Дом 3 комнаты в Zdrelac, Хорватия
Дом 3 комнаты
Zdrelac, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Stone House with Two Separate Apartments, 100 m from the Sea, Ždrelac, Pašman In the village…
$1,05 млн
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Дом 5 комнат в Zdrelac, Хорватия
Дом 5 комнат
Zdrelac, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Stone house with swimming pool, 220 m2, near the sea, Ždrelac, Pašman A stone villa with a s…
$1,33 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Pasman, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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