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Opcina Pasman
Дома
Дома в Opcina Pasman, Хорватия
Дом
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5 объектов найдено
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Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kraj, Хорватия
2
2
91 м²
1
PAŠMAN ISLAND, TKON - Luxury villa with a beautiful sea view A beautiful luxury villa with…
€649,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kraj, Хорватия
3
2
170 м²
1
PAŠMAN ISLAND, TKON - Luxury villa with an impressive sea view A beautiful luxury villa wi…
€1,75 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Kraj, Хорватия
3
2
260 м²
3
POLAČA, KAKMA - holiday house with swimming pool In Polača, not far from Biograd na Moru, …
€450,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Adapted for people with disabilities
Kraj, Хорватия
3
1
83 м²
2
Каменный дом с видом на внутренний двор и море, 83 м2, Ткон, остров Пашман. В непосредственн…
€145,000
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Вилла 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pasman, Хорватия
8
7
3
A new elite villa for sale, located in a quiet place on the island of Pašman, only 250 m fro…
€2,75 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Параметры недвижимости в Opcina Pasman, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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