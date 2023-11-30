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Дома в Opcina Pasman, Хорватия

5 объектов найдено
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kraj, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kraj, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
PAŠMAN ISLAND, TKON - Luxury villa with a beautiful sea view A beautiful luxury villa with…
€649,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kraj, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kraj, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
PAŠMAN ISLAND, TKON - Luxury villa with an impressive sea view A beautiful luxury villa wi…
€1,75 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Kraj, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Kraj, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
POLAČA, KAKMA - holiday house with swimming pool In Polača, not far from Biograd na Moru, …
€450,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Adapted for people with disabilities в Kraj, Хорватия
Дом 3 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Adapted for people with disabilities
Kraj, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Каменный дом с видом на внутренний двор и море, 83 м2, Ткон, остров Пашман. В непосредственн…
€145,000
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Вилла 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Pasman, Хорватия
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pasman, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
A new elite villa for sale, located in a quiet place on the island of Pašman, only 250 m fro…
€2,75 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Opcina Pasman, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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