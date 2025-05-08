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Дома в Makarska rivijera, Хорватия

8 объектов найдено
Дом 4 спальни в Подгора, Хорватия
Дом 4 спальни
Подгора, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Расположение: Makarska riviera Центр города: 2 км Аэропорт: 130 км Внутри помещения: 188 …
$1,01 млн
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Дом 3 спальни в Подгора, Хорватия
Дом 3 спальни
Подгора, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
Добро пожаловать в прекрасный Макарска! Место, известное своей семейной атмосферой и спокойн…
$1,02 млн
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Дом 3 спальни в Подгора, Хорватия
Дом 3 спальни
Подгора, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Расположение: Макарская Ривьера Ремонт: 2018 Центр города: 0,6 км Расстояние до аэропорта: 5…
$1,09 млн
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Дом 4 спальни в Подгора, Хорватия
Дом 4 спальни
Подгора, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Расположение: Omiš Построено: 2024 Центр города: 1 км Расстояние до аэропорта: 37 км Внутрен…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Подгора, Хорватия
Дом 4 спальни
Подгора, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Расположение: Makarska Центр: 2 км Море: 2 км Аэропорт: 90 км Внутреннее пространство: 2…
$1,36 млн
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Дом 4 спальни в Подгора, Хорватия
Дом 4 спальни
Подгора, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Расположение: Makarska riviera Построено: 2021 Центр города: 1,1 км Море: 3 км Расстояние до…
$1,36 млн
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Дом 12 спален в Подгора, Хорватия
Дом 12 спален
Подгора, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 086 м²
Внутреннее пространство: 1086 м2 Размер участка: 350 м2, возможность покупки еще 200 м2 По…
$6,24 млн
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Дом 12 спален в Подгора, Хорватия
Дом 12 спален
Подгора, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 532 м²
Расположение: Макарская Ривьера Построено: 2016 Центр города: 11 км Море: 0,03 км Расстояние…
$2,04 млн
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Параметры недвижимости в Makarska rivijera, Хорватия

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