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Квартиры с садом в Минской Области, Беларусь

Молодечно
47
Борисов
105
Боровлянский сельский Совет
113
Колодищанский сельский Совет
87
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13 объектов найдено
Квартира в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Квартира
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Продаётся полдома под чистовую отделку в д.Гузгаловка. Могилёвское направление, всего 14 км …
$123,100
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Квартира в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Трехкомнатная квартира с участком в д. Кулаки ❤️Добро пожаловать в уютную и просторную трехк…
$26,500
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Квартира в Смолевичи, Беларусь
Квартира
Смолевичи, Беларусь
Площадь 53 м²
Дом  расположен в центре города на тихой улице.  Все объекты инфраструктуры находятся в пеше…
$45,000
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Квартира в Дзержинск, Беларусь
Квартира
Дзержинск, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается полдома  в городе-спутнике Дзержинске!   Общая площадь: 51.7 кв. метра. Жилая ко…
$40,500
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Квартира в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
В 13 км от Минска,рядом с Заславлем, в пешей доступности водохранилище Дички, лес,продается …
$24,500
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Квартира в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается половина жилого дома в 20 км от МКАД по Слуцкой трассе в д. Белица. Строение распо…
$17,500
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Квартира в Большой Тростенец, Беларусь
Квартира
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается полдома (вторая часть дома на соседнем участке) под снос в д.Большой Тростенец в 3…
$30,500
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Квартира в Острошицкий Городок, Беларусь
Квартира
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 52 м²
Выделенные полдома (5/8 доли) в Острошицком городке очень дешево!  2 стеклопакета, газ, вода…
$25,000
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Квартира в Вилейка, Беларусь
Квартира
Вилейка, Беларусь
Площадь 85 м²
Предлагаем вашему вниманию просторную 4-х комнатную квартиру в двухквартирном жилом доме. г.…
$29,900
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Квартира в Боровляны, Беларусь
Квартира
Боровляны, Беларусь
Площадь 320 м²
Площадь по СНБ - 320 кв.м, высокие потолки – от 3,1 м до 8 м. 4 кондиционера, приточно-вытяж…
$449,000
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Квартира в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается ПОЛДОМА (квартира) в блокированном жилом доме.  п.Колодищи, ул.Чкалова Квартира в …
$67,700
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Квартира в Узда, Беларусь
Квартира
Узда, Беларусь
Площадь 70 м²
ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для тех, кто в поиске квартиры со своим участком, гаражом, хозяйственны…
$31,250
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Квартира в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
В блокированном жилом доме стильная уютная квартира с огромной кухней-студией. д.Вазгелы, Ра…
$36,000
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Типы недвижимости в Минской Области

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