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Квартиры в Усяжском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Продается 3-комнатная квартира, в 33 километрах от Минска, в тихом, спокойном и красивом мес…
$21,000
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Квартира 2 комнаты в Усяж, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Усяж, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Продается квартира в п. Усяж в жилом состоянии. Квартира в жилом состоянии, но требуется кап…
$18,000
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Квартира 3 комнаты в Усяжа, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Усяжа, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
Продам трехкомнатную квартиру на 2 этаже в кирпичном доме, в аг.Усяжа, на улице Центральная.…
$33,900
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Параметры недвижимости в Усяжском сельском Совете, Беларусь

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