Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Раковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Раковском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Раковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Раковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 2/3
Жилой дом, в котором находится квартира, расположен на границе д. Поморщина и аг.Раков и рас…
$57,500
Оставить заявку
Квартира в Раков, Беларусь
Квартира
Раков, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается полдома в аг. Раков (Раковское направление 26 км. от МКАД). Общая площадь по СНБ 1…
$74,900
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Раков, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Раков, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира (полдома) в аг. Раков (Раковское направление 26 км. от МКАД). Общая площа…
$74,900
Оставить заявку
Квартира в Выгоничи, Беларусь
Квартира
Выгоничи, Беларусь
Площадь 25 м²
Продается квартира в блокированном жилом доме 30 км от МКАД, Раковское ( Гродненское) направ…
$17,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Раковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Раковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Продаётся двухкомнатная квартира по адресу: Минская область, Воложинский район, агрогородок …
$40,100
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Раковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Раковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Двухкомнатная квартира в сосновом лесу! ❤️ Желаете осуществить свою мечту о собственной квар…
$31,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Раковском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти