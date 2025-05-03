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Квартиры в Негорельском сельском Совете, Беларусь

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Негорелое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Негорелое, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продаётся 2-х комнатная квартира в одноэтажном деревянном многоквартирном доме по адресу: Ми…
$6,700
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Квартира 2 комнаты в Энергетиков, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Энергетиков, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Двухкомнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Тёплая светлая двухкомнатная квартира с х…
$36,900
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Квартира 1 комната в Энергетиков, Беларусь
Квартира 1 комната
Энергетиков, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Продается уютная квартира в живописном уголке Минской области Вашему вниманию представляе…
$32,700
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Квартира 2 комнаты в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Номер договора с агентством 954/1 от 2024-06-29
$13,000
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Квартира 1 комната в Энергетиков, Беларусь
Квартира 1 комната
Энергетиков, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Продается уютная квартира в живописном уголке Минской области Вашему вниманию представляетс…
$32,700
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Квартира 3 комнаты в Энергетиков, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Продаются 2 выделенные комнаты в 3-комнатной квартире по ул. Независимости, д. 15. Квартира …
$15,000
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Квартира 4 комнаты в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Номер договора с агентством 198/1 от 2025-02-28
$47,000
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Квартира 2 комнаты в Энергетиков, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Энергетиков, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом, сделанным в 2020 году. На полах линолеум, потолки…
$37,900
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Параметры недвижимости в Негорельском сельском Совете, Беларусь

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