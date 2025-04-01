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Квартиры в Радошковичи, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Радошковичи, Беларусь
Квартира 5 комнат
Радошковичи, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 86 м²
Этаж 5/5
Продается просторна 2-х уровневая 5-ти комнатная квартира в Радошковичах (Молодечненское нап…
$64,200
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Квартира 2 комнаты в Радошковичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Радошковичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/4
Квартира готовая к проживанию в г.п. Радошковичи ❤️ Просторная 2-комнатная квартира с хороши…
$39,900
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Квартира 3 комнаты в Радошковичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Радошковичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Двухкомнатная квартира с собственным участком в  г.п. Радошковичи - уют и удобство! ❤️ Двухк…
$34,900
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Квартира 4 комнаты в Радошковичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Радошковичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Этаж 5/5
ПРОДАЕТСЯ 2-уровневая пятикомнатная квартира в гп. Радошковичи! Посёлок находится в 40 км от…
$59,900
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов