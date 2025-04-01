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Квартиры в Любань, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Просторная квартира с отличным ремонтом и огромной лоджией ❤️Эта квартира — находка для тех,…
$39,700
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Квартира 2 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 5/5
Просторная двухкомнатная квартира в Любани. ❤️ Продается двухкомнатная квартира в панельном …
$26,900
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Квартира 3 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Продаётся трёхкомнатная, квартира в городе Любань, ул. Кирова, д. 93.  БЕЗ ТОРГА. Рассмотри…
$21,000
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Квартира 2 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
Продаётся 2-комнатная квартира ❤️ Представляем вашему вниманию просторную двухкомнатную квар…
$26,900
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов