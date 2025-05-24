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Продажа готового бизнеса в Беларуси

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11 объектов найдено
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ХАТКИ" / БАЗА ОТДЫХА в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
UP UP
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ХАТКИ" / БАЗА ОТДЫХА
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 480 м²
Туристический комплекс "ХАТКИ" расположен в уникальном ландшафтном заказнике "Стронга" (в пе…
$550,000
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Готовый бизнес 156 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 156 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается готовый бизнес — салон красоты «Монро» премиум класса. Салон открыт в 2019 году —…
Цена по запросу
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Готовый бизнес 17 м² в Минск, Беларусь
Готовый бизнес 17 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Количество этажей 23
Продаются машино-места в подземном паркинге многоквартирного жилого дома по адресу: г. Минск…
$26,620
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Готовый бизнес 1 567 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 1 567 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 567 м²
Количество этажей 3
В продаже здание специализированное розничной торговли. Заселенное арендаторами! Общая площ…
$1,17 млн
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Готовый бизнес 14 м² в Минск, Беларусь
Готовый бизнес 14 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 14 м²
Количество этажей 3
Машино-место в новом крытом паркинге по адресу, ул. Притыцкого 111 расположено на 3-м этаже.…
$8,000
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Готовый бизнес 1 033 м² в Минск, Беларусь
Готовый бизнес 1 033 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 17
Площадь 1 033 м²
Количество этажей 3
Продаётся действующий  бизнес - один из лучших образовательных центров в Республике Беларусь…
$600,000
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Готовый бизнес 91 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 91 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продаётся готовый бизнес по кузнечному делу на ул. Суворова, 147 в Гродно со всем необходимы…
$52,500
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Готовый бизнес 51 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 51 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Продаётся готовый бизнес – магазин кондитерских изделий в одном из самом быстроразвивающемся…
$8,000
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Готовый бизнес 6 717 м² в Минск, Беларусь
Готовый бизнес 6 717 м²
Минск, Беларусь
Площадь 6 717 м²
Предлагаем уникальную возможность приобрести действующую стоянку автомобильного транспорта н…
$282,668
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Готовый бизнес 11 м² в Минск, Беларусь
Готовый бизнес 11 м²
Минск, Беларусь
Площадь 11 м²
Количество этажей 4
Общая площадь 11.3 м2, материал стен - блоки из ячеистого бетона, монолитный ж/б, 2011 года …
$4,400
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Готовый бизнес 1 134 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 1 134 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 134 м²
Количество этажей 2
$680,000
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