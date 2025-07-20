Программы иммиграции в Беларуси

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ВНЖ
Work visa to Belarus with official employment
Work visa to Belarus with official employment
Беларусь Беларусь
от
$1,100
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 2 месяцев
Агентство по трудоустройству в Республике Беларусь предлагает вакансии в области строительства, упаковки товаров, промышленности и ремесленных специальностей
Иммиграционный консультант
LLC TUT-TRAVEL
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Иммиграционный консультант
LLC TUT-TRAVEL
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