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Квартиры в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Острошицкий Городок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Острошицкий Городок, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 1/3
Продается пол дома в Острошицком Городке 15 км от МКАД!  Дом расположен в живописнейшем холм…
Цена по запросу
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Квартира в Острошицкий Городок, Беларусь
Квартира
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 52 м²
Выделенные полдома (5/8 доли) в Острошицком городке очень дешево!  2 стеклопакета, газ, вода…
$25,000
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Квартира в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 240 м²
Продажа 1/2 доли законсервированного строения в д. Раубичи. Номер договора с агентством 561/…
$79,500
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Квартира 2 комнаты в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Продается 2 комнатная квартира готовая для проживания в деревне Бродок! Бродок - это тихая з…
$26,000
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Квартира 2 комнаты в Острошицкий Городок, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Острошицкий Городок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
В продаже просторная 2х- комнатная квартира с улучшенной планировкой в  аг. Острошицкий Горо…
$93,000
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Параметры недвижимости в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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