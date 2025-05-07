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Квартиры в Свислочском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Дружный, Беларусь
Квартира 1 комната
Дружный, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/10
В продаже уютная однокомнатная квартира в живописном поселке Дружный, построенная в 2017 год…
$46,000
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Квартира 4 комнаты в Дружный, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Дружный, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 134 м²
Этаж 1/2
Продаётся просторный 4-х комнатный таунхаус (квартира) площадью 133,6 м2 в п.Дружный, переул…
$75,000
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Квартира в Дружный, Беларусь
Квартира
Дружный, Беларусь
Площадь 128 м²
Продаётся таунхаус, идеально подходящий для комфортного проживания двух семей. Общий тамбур …
$109,900
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Параметры недвижимости в Свислочском сельском Совете, Беларусь

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