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Квартиры в Петришковском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
В 13 км от Минска,рядом с Заславлем, в пешей доступности водохранилище Дички, лес,продается …
$24,500
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Квартира 2 комнаты в Петришки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Петришки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
В продаже 2-комнатная квартира в блокированном жилом доме, состоящем из двух квартир.Квартир…
$29,000
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Квартира 1 комната в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/2
В продаже 1-комнатная квартира в д.Шубники,ул.Космонавтов,2АДом после кап. ремонта.Все трубы…
$41,500
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Параметры недвижимости в Петришковском сельском Совете, Беларусь

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