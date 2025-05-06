Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Папернянский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Папернянском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира в Цнянка, Беларусь
Квартира
Цнянка, Беларусь
Площадь 202 м²
Продается половина дома в 0,5 км от Минска возле МКАД, деревня Цнянка! 6 соток земли в частн…
$85,000
Оставить заявку
Квартира в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Офис+ склад+автосервис. Продается все только вместе. 220, 380 Вт, вода холодная горячая, сан…
$189,999
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Вишнёвка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вишнёвка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продаётся часть дома 51,5 м2 по СНБ ( квартира) в  Мядельском направлении 12 км от МКАД, ряд…
$46,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Папернянском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти