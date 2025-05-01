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Квартиры в Узде, Беларусь

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Продается уютная квартира в центре города Узда. Минская обл., ул. Советская, 9.  Расположена…
$43,500
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Квартира в Узда, Беларусь
Квартира
Узда, Беларусь
Площадь 45 м²
Квартира в пригороде Минска!! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из …
$9,500
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Квартира в Узда, Беларусь
Квартира
Узда, Беларусь
Площадь 70 м²
ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для тех, кто в поиске квартиры со своим участком, гаражом, хозяйственны…
$31,250
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Квартира 4 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Узда, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Продам 4-хкомнатную двухуровневую квартиру 75,7 м. кв., в современном микрорайоне города Узд…
$48,950
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Квартира 2 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Узда, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Квартира в пригороде Минска! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из с…
$9,500
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