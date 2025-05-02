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Квартиры в Драчковском сельском Совете, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Заречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заречье, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
2-комн. квартира в кирпичном доме с улучшенной планировкой в Смолевичском р-не.   Квар…
$33,000
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Квартира 2 комнаты в Заречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заречье, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
2-комн. квартира в кирпичном доме с улучшенной планировкой в Смолевичском р-не.   Квартира н…
$31,500
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Комната в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Комната
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается престижное здание площадью 486 м2 придорожного сервиса "Гостинично-ресторанный ком…
$399,000
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Квартира 3 комнаты в Заречье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заречье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
Продается уютная 3-комнатная квартира в д. Заречье, ул. Зареченская 43 (Смолевичский р-н, Ми…
$55,000
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