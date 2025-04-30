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Жильё в Минской Области, Беларусь

Молодечно
58
Борисов
161
Колодищанский сельский Совет
209
Боровлянский сельский Совет
157
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3 335 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Современный дом в Раубичах с четырьмя спальнями, тремя гардеробными, двумя санузлами ,камино…
$499,000
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Вилла 5 комнат в Крупица, Беларусь
Вилла 5 комнат
Крупица, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Дом расположен на возвышенности, которая на картах отмечается как биосферный заповедник. Зде…
$325,083
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Номер договора с агентством 401/1 от 2025-04-26
$8,500
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Дом в Любишино, Беларусь
Дом
Любишино, Беларусь
Площадь 81 м²
Жилой дом в аг.Любишино (Червенский район). Дом бревенчатый, обшит сайдингом. Крыша – металл…
$39,900
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 263 м²
Продается дом в 20 минутах от МКАДд. Хозянинки На участке есть отдельное строение: баня с го…
$220,000
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Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
Площадь 280 м²
Продается коттедж в аг. Крупица в 17 км от МКАД в Слуцком направлении. О доме: Современный, …
$320,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Энергетик 1989) 20 км от МКАД  Деревянный дом 1996 года п…
$20,000
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Дом в Городьки, Беларусь
Дом
Городьки, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается отличный дом возле озера в аг. Городьки Воложинского района. Всего час до г. Минс…
$23,000
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Небольшой уютный кирпичный дом 1997 г.р. на берегу р. Свислочь  в 18 км. от Минска  рядом с …
$42,500
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Дом в Квасыничи, Беларусь
Дом
Квасыничи, Беларусь
Площадь 40 м²
Уютный бревенчатый одноуровневый дом с участком в 25 соток! ❤️Этот теплый дом — именно то, ч…
$10,000
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Квартира 3 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 4/5
Уютная 3-комн. квартира - идеальный выбор для семьи! ❤️ Замечательная трехкомнатная квартира…
$37,700
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Количество этажей 1
Вода сезонная, электричество 220, дороги чистят, автолавка ездит, рядом Великий камень с бан…
$9,500
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Квартира 2 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
Продается уютная двухкомнатная квартира - ваш идеальный дом! ❤️ Представляем вашему вниманию…
$26,500
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Квартира 2 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
Продается отличная 2- комнатная квартира с евро-ремонтом в городе-спутнике Смолевичи ул. Жод…
$67,500
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Квартира 4 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 7/10
4 комнатная квартира , аг.  Лесной, ул. Троицкая  43    4 комнатная квартира , 7/8-10эт., па…
$113,500
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 766 м²
Продается 4-х уровневый коттедж в д.Раубичи.Участок 25 соток. Форма собственности – частная.…
$266,900
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Дом в Фаниполь, Беларусь
Дом
Фаниполь, Беларусь
Площадь 57 м²
Находится в активно развивающемся городе-спутнике Минска – городе Фанополь (всего 12 км от М…
$70,000
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная двухкомнатная квартира с собственным камином! ❤️ Представляем Вашему вниманию п…
$46,500
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Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
❤️Продается коттедж в д. Казельщина, общей площадью 139 кв.м, на участке 15 соток. 25 киломе…
$250,000
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Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/9
В продаже 2-комнатная квартира в г. Заславль. Заезжай и живи! Квартира  расположена на перво…
$76,000
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Дом 2 комнаты в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
В живописной деревне Шпаковщина, в окружении природы и всего в 35 километрах от МКАД, предла…
$50,000
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Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 128 м²
Двухэтажный коттедж с баней и гаражом! ❤️ Уютный коттедж в городе Вилейка, всего в 5 км от В…
$92,500
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Комната в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Комната
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Продаётся эксклюзивный новый уникальный усадебный коттедж в сосновом лесу премиум-класса 100…
$220,000
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Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Продается участок 15 соток с незавершенным законсервированным капитальным строением  в дерев…
$46,900
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/9
Продаётся светлая , уютная 3-комнатная квартира с большими изолированными жилыми комнатами н…
$55,000
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Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 220 м²
Продается коттедж в аг. Хатежино !   аг.Хатежино находится в 7 км от МКАД в Раковском направ…
$196,000
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Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 111 м²
Номер договора с агентством 1135 от 2025-02-24
Цена по запросу
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Дом в Прилуки, Беларусь
Дом
Прилуки, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается уютный дом в живописном историческом месте рядом с Минском! Описание: Предлагаем в…
$160,000
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/2
Отличная 2-х комн. квартира на 2 этаже рядом с парком Победы! ❤️ Продается квартира полность…
$34,900
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Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 119 м²
Продается большой дом для дружной семьи в Жодино! Здесь действительно будет место и для вас,…
$89,900
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Типы недвижимости в Минской Области

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Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

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с террасой
с бассейном
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