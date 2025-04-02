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Квартиры в Несвиж, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Несвиж, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Несвиж, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 2/3
Продается 3-х комнатная квартира в г. Несвиж! Адрес: г.Несвиж, ул.17 Сентября,4   Этаж: 2/3 …
$55,000
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