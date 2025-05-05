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Квартиры в Смиловичском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Корзуны, Беларусь
Квартира 5 комнат
Корзуны, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 509 м²
Этаж 1/2
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянно…
$139,000
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Квартира 3 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Продается просторная 3к квартира, расположена в 20 минутах езды от Минска (городской посёлок…
$69,999
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Квартира 3 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в 2х квартирном блокированном доме, вода - скважина, газ - балонный, дом …
$43,000
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Параметры недвижимости в Смиловичском сельском Совете, Беларусь

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