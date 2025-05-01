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Квартиры в Михановичском сельском Совете, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Продается готовая для проживания 2-комнатная квартира с новым ремонтом в блокированном доме:…
$52,000
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Квартира 2 комнаты в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
Краткое описание: Идеальный вариант для комфортной жизни или инвестиций! Кирпичный дом после…
$37,000
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Квартира 3 комнаты в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Продается просторная светлая трехкомнатная квартира в ближайшем пригороде Минска (17 км от М…
$45,000
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Квартира в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Продам 2/3 доли жилого дома с участком 12,677 сот в д.Кайково , Михановичского с/с, в 19 км …
$21,000
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Параметры недвижимости в Михановичском сельском Совете, Беларусь

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