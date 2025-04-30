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Квартиры с гаражом в Минской Области, Беларусь

Молодечно
47
Борисов
105
Боровлянский сельский Совет
113
Колодищанский сельский Совет
87
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22 объекта найдено
Квартира в Цнянка, Беларусь
Квартира
Цнянка, Беларусь
Площадь 202 м²
Продается половина дома в 0,5 км от Минска возле МКАД, деревня Цнянка! 6 соток земли в частн…
$85,000
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Квартира 3 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Продаётся трёхкомнатная, квартира в городе Любань, ул. Кирова, д. 93.  БЕЗ ТОРГА. Рассмотри…
$21,000
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Квартира в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Трехкомнатная квартира с участком в д. Кулаки ❤️Добро пожаловать в уютную и просторную трехк…
$26,500
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Квартира в Дзержинск, Беларусь
Квартира
Дзержинск, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается полдома  в городе-спутнике Дзержинске!   Общая площадь: 51.7 кв. метра. Жилая ко…
$40,500
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Квартира в Красненский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Отличных полдома 80 кв.м. с разделённым собственным участком и баней. ❤️Этот дом - замечател…
$27,900
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Квартира в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
В 13 км от Минска,рядом с Заславлем, в пешей доступности водохранилище Дички, лес,продается …
$24,500
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Квартира в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается половина жилого дома в 20 км от МКАД по Слуцкой трассе в д. Белица. Строение распо…
$17,500
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Квартира в Большой Тростенец, Беларусь
Квартира
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается полдома (вторая часть дома на соседнем участке) под снос в д.Большой Тростенец в 3…
$30,500
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Квартира в Борисов, Беларусь
Квартира
Борисов, Беларусь
Площадь 155 м²
Просторная квартира в блокированном жилом доме для комфортной жизни ❤️ Продаётся просторная …
$57,900
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Квартира в Шацк, Беларусь
Квартира
Шацк, Беларусь
Площадь 93 м²
Продается полдома, в агрогородке Шацк.  Отапливается дом электричеством по льготному тарифу.…
$14,900
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Квартира 3 комнаты в Слобода, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слобода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается 3 - квартира в блокированном жилом доме в аг. Слобода, Пекалинский с/с, Смолевичск…
$49,500
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Квартира 3 комнаты в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
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Квартира в Молодечно, Беларусь
Квартира
Молодечно, Беларусь
Площадь 61 м²
Полдома в блокированном жилом доме с гаражом! ❤️ Продается полдома в блокированном жилом дом…
$25,500
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Квартира в Вилейка, Беларусь
Квартира
Вилейка, Беларусь
Площадь 85 м²
Предлагаем вашему вниманию просторную 4-х комнатную квартиру в двухквартирном жилом доме. г.…
$29,900
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Квартира 4 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Продается отличная просторная квартира в Ждановичах. В квартире сделан современный ремонт.Вс…
$105,000
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Чистая и ухоженная, уютная и теплая 3-я квартира в лучшем районе г. Червеня по ул. Барыкина,…
$44,990
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Квартира 4 комнаты в Новосады, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Новосады, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
️Представляем Вашему вниманию уютную четырехкомнатную квартиру в кирпичном доме в центре ста…
$21,500
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Квартира в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 157 м²
Продается часть жилого дома квартирного типа, на первой береговой линии озера Нарочь со свои…
$135,000
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Продаётся 2-комнатная квартира в агрогородке Колодищи с развитой инфраструктурой. Это идеаль…
$42,000
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Квартира в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
В блокированном жилом доме стильная уютная квартира с огромной кухней-студией. д.Вазгелы, Ра…
$36,000
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Квартира в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Продам 2/3 доли жилого дома с участком 12,677 сот в д.Кайково , Михановичского с/с, в 19 км …
$21,000
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Квартира в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продается полдома в пригороде Минска в д. Проходы. Минский обл., Узденский р-н. 35 км от МКА…
$6,200
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Типы недвижимости в Минской Области

квартиры-студии
однокомнатные
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трехкомнатные

Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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