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Квартиры в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Хатежино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хатежино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 2/5
Продается новостройка в новом микрорайоне недалеко от Минска.  Отличная планировка , большие…
$93,000
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Параметры недвижимости в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

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