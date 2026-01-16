Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба в Минской Области, Беларусь

Молодечно
40
Борисов
27
Фаниполь
202
Боровлянский сельский Совет
72
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/7
✅ Помогаем продать вашу недвижимость по реальной, желаемой цене💫 и покупаем: 🌿 Квартал «З…
$89,414
