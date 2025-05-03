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Квартиры в Логойске, Беларусь

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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 4/58
Трехкомнатная квартира на улице Криничная дом 4. Светлая и уютная. Тихий район с зеленой зон…
$58,500
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Квартира 3 комнаты в Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Это просто надо увидеть и Вы влюбитесь в эту квартиру. Уникальный вариант в самом центре сто…
$51,000
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Квартира 1 комната в Логойск, Беларусь
Квартира 1 комната
Логойск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Продается в  Логойске, по ул. Минской 17А , в 32 км от МКАД, уютная однокомнатная квартира п…
$44,900
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Квартира 2 комнаты в Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 3/5
Просторная квартира с удачной планировкой ❤️Светлая и уютная квартира с удобной планировкой …
$76,900
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Квартира 2 комнаты в Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/6
Продается 2-х комнатная квартира в г. Логойск  Жилая площадь 52,4 м2, СНБ 55,6 м2,кухня 8.0 …
$54,500
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Квартира 3 комнаты в Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 1/5
Продается большая (84.2 м.кв) квартира в кирпичном доме с улучшенной планировкой.Жилая площа…
$69,500
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Квартира 3 комнаты в Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 5/5
Продается большая , трёхкомнатная квартира с удобной планировкой .Комнаты на две стороны,пре…
$66,500
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