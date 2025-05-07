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Дуплексы в Беларуси

Минская область
3
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5 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Першаи, Беларусь
Дуплекс 3 комнаты
Першаи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается часть дома в живописном месте! Мечтаете о доме в окружении природы, но с удобны…
$10,500
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Дуплекс 4 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Дуплекс 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Часть дома в Бобруйске, площадью 63,2 кв. метра, с газом и санузлом. ______________________…
$27,900
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Дуплекс 3 комнаты в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дуплекс 3 комнаты
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже полдома в деревне Гута – живописном уголке недалеко от реки Березина.…
$21,000
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Дуплекс 2 комнаты в Узда, Беларусь
Дуплекс 2 комнаты
Узда, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Квартира в пригороде Минска! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из с…
$9,500
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Дуплекс 3 комнаты в Нарочь, Беларусь
Дуплекс 3 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
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