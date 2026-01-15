Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с террасой в Минской Области, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
✨ Зелёная гавань. Квартал «Горный ручей»   Это не просто квартира — это красивая сцена…
$145,862
Оставить заявку
