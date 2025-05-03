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Квартиры в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Слобода, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слобода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продаётся доля в здании под реконструкцию в Таунхаус 150 кв.м. Аг.Слобода, в 15 км от Минска…
$42,000
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Квартира 5 комнат в Слобода, Беларусь
Квартира 5 комнат
Слобода, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Таунхаус 201 кв.м c приилегающим участком 10 соток в личном использовании. Аг.Слобода, в 15 …
$83,000
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Квартира 3 комнаты в Слобода, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слобода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 3/4
Продается просторная 3-комнатная квартира в аг. Слобода, Смолевичское направление. Квартира …
$84,000
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Параметры недвижимости в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

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