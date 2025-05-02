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Квартиры в Плещеницах, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Продается в гп. Плещеницы уютная оригинальная 3-комнатная квартира на первом этаже 2-х этажн…
$26,500
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Квартира 2 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/2
Продается  1/2  доля в 2-х комнатной квартире в гп. Плещеницы, пер. Промышленный, 19 Ключевы…
$7,000
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Квартира 2 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Продается уютная, светлая  2-х комнатная квартира в г.п.Плещеницы, с хорошо развитой инфраст…
$18,500
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Квартира 2 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
Продаётся просторная  двухкомнатная  квартира в центре г.п. Плещеницы в пер.Промышленном д.1…
$16,000
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