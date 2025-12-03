  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Hiszpania

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Orihuela, Hiszpania
od
$372,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 4
Lokalizacja: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Koszt: od 340 000 € Data dostawy obiektu: sierpień, październik, listopad 2023 r   Kompleks mieszkaniowy Playa Flamenca znajduje się w gminie Oriuela Costa w tytułowej dzielnicy Playa Flamenca.   Kompleks składa się z kilku faz b…
Agencja
Риэлтор без границ
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$794,629
Rok realizacji 2027
Apartamenty z Basenem Typu Infinity w San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara to jedna z najbardziej autentycznych i przyjaznych dzielnic Marbelli, łącząca urok tradycyjnego andaluzyjskiego miasteczka z wygodą nowoczesnego życia. Tętniące życiem centrum, szerokie aleje i bliskość morza…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$416,411
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$328,578
Rok realizacji 2026
Apartamenty Golfowe z 3 Sypialniami w Dobrej Cenie w Monforte del Cid Apartamenty położone są kilka metrów od pola golfowego w Monforte del Cid, Monforte del Cid to małe miasteczko położone w prowincji Alicante, we Wspólnocie Walenckiej w Hiszpanii. Miasto ma bogatą historię sięgającą czasów…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Torrevieja, Hiszpania
od
$271,510
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 73–101 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Rezydencja „La Isla III”  to kompleks miejski składający się z 44 mieszkań w zabudowie bliźniaczej z 2 i 3 sypialniami. Na terenie kompleksu znajduje się duży wspólny ogród i wspólny basen. Kompleks mieszkaniowy położony jest blisko wszystkich rodzajów usług i około 500 metrów od plaży Los L…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Mieszkanie 3 pokoi
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$725,311
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Domy z Widokiem na Pole Golfowe o Ocenie Efektywności Energetycznej "A" w Prestiżowej Okolicy Mijas Ten nowy projekt znajduje się w Mijas, jednej z najbardziej pożądanych gmin na Costa del Sol. Region oferuje różnorodną mieszankę tradycyjnej hiszpańskiej kultury, nowoczesnych udogodnień oraz…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$493,259
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w Fuengirola, Málaga
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w Fuengirola, Málaga
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w Fuengirola, Málaga
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w Fuengirola, Málaga
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w Fuengirola, Málaga
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w Fuengirola, Málaga
Fuengirola, Hiszpania
od
$814,639
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Apartamenty w Fuengirola, Málaga z Przestronnymi Tarasami w Zamkniętym Kompleksie Apartamenty znajdują się w popularnej dzielnicy mieszkalnej Fuengirola, w regionie Costa del Sol. Dzięki wspaniałemu klimatowi, bogatym udogodnieniom społecznym, tętniącej życiem atmosferze i natural…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$1,71M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem, Certyfikatem BREEAM z Dużymi Tarasami w Fuengirola Projekt ten zlokalizowany jest na terenie gminy Fuengirola. Położona w samym sercu Costa del Sol, tętniąca życiem Fuengirola może poszczycić się pięknymi piaszczystymi plażami, doskonałymi udogodnieniami…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Malaga, Hiszpania
od
$283,613
Rok realizacji 2028
Ekskluzywne Apartamenty z Basenem na Dachu w Zabytkowym Centrum Malagi Zabytkowe centrum Malagi to jedno z najbardziej tętniących życiem miejsc w południowej Hiszpanii, gdzie tradycja i nowoczesność harmonijnie się łączą. Wąskie uliczki pełne urokliwych kawiarni, autentycznych barów tapas i …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$273,515
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Lokalizacja Premium z prywatną społecznością i apartamentami zbudowanymi z myślą o komforcie.Nieporównywalny stan sztuki i współczesnej fasady z eleganckimi balkonami. Luksusowe apartamenty z wysokim wykończeniem, które przynoszą uwagę do każdego szczegółu i sprawia, że hiszpański Dreams Hou…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Calp, Hiszpania
od
$857,253
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 74–109 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Isea Views to dwie 18-piętrowe wieże w luksusowym kompleksie mieszkalnym. Kompleks posiada odkryty basen z torem do gry, padelem, petanque, stołem do tenisa, polem do gry w golfa, punktem widokowym na solnisko i placem zabaw dla dzieci. Również w jednej z wież znajduje się piętro, na którym …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
74.0 – 109.0
1,04M – 1,92M
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
La Nucia, Hiszpania
od
$481,227
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Malaga, Hiszpania
od
$420,018
Rok realizacji 2028
Ekskluzywne Apartamenty z Basenem na Dachu w Zabytkowym Centrum Malagi Zabytkowe centrum Malagi to jedno z najbardziej tętniących życiem miejsc w południowej Hiszpanii, gdzie tradycja i nowoczesność harmonijnie się łączą. Wąskie uliczki pełne urokliwych kawiarni, autentycznych barów tapas i …
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Estepona, Hiszpania
od
$481,577
Rok realizacji 2028
Nowoczesne Apartamenty nad Morzem Śródziemnym w Esteponie Estepona to jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa del Sol, znana ze swojej urokliwej starówki, tętniącej życiem mariny oraz ponad dwudziestu kilometrów linii brzegowej z plażami odznaczonymi Błękitną Flagą. Dzięki łagodn…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$462,651
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$357,877
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$312,672
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z Basenem w Pobliżu Pola Golfowego w Orihuela, Alicante Te nowo wybudowane apartamenty znajdują się w Orihuela, mieście położonym w południowej części Wspólnoty Walenckiej, w prowincji Alicante. Alicante to druga pod względem liczby ludności prowincja regionu, a także s…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Estepona, Hiszpania
od
$523,867
Rok realizacji 2028
Nowoczesne Apartamenty nad Morzem Śródziemnym w Esteponie Estepona to jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa del Sol, znana ze swojej urokliwej starówki, tętniącej życiem mariny oraz ponad dwudziestu kilometrów linii brzegowej z plażami odznaczonymi Błękitną Flagą. Dzięki łagodn…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
La Nucia, Hiszpania
od
$461,561
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$587,437
Rok realizacji 2027
Apartamenty z Basenem Typu Infinity w San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara to jedna z najbardziej autentycznych i przyjaznych dzielnic Marbelli, łącząca urok tradycyjnego andaluzyjskiego miasteczka z wygodą nowoczesnego życia. Tętniące życiem centrum, szerokie aleje i bliskość morza…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$343,136
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 Sypialniami i Przestronnymi Tarasami w Quesada Ciudad Quesada to tętniące życiem, dobrze rozwinięte miasteczko na Costa Blanca, znane z całorocznej dostępności udogodnień, międzynarodowej atmosfery oraz bliskości do pięknych plaż Morza Śródziemnego. Ta dynamiczna o…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$465,005
Rok realizacji 2027
Nieruchomości w Otoczeniu Natury w Mijas, Malaga Ten kompleks znajduje się w Mijas, w dzielnicy Cerrado del Águila, eleganckim osiedlu mieszkaniowym i ośrodku golfowym położonym na łagodnych wzgórzach, niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego. Centralnym punktem jest pięknie zaprojektowane 9-do…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$510,250
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Calp, Hiszpania
od
$514,100
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 17
Powierzchnia 115–201 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks mieszkalny INFINIUM III znajduje się w prestiżowej dzielnicy Saladar w Calpe, w pobliżu słynnej plaży Arenal Bol i tętniącego życiem centrum miasta. Ta wyjątkowa lokalizacja umożliwia mieszkańcom korzystanie ze wszystkich korzyści płynących z życia przybrzeżnego, przy jednoczesnym ł…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Mieszkanie 4 pokoi
201.0
1,02M
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$333,475
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Malowniczym Widokiem w Butikowym Kompleksie w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$731,487
Rok realizacji 2027
Ekskluzywne Apartamenty Zapewniające Komfort, Elegancję i Całoroczne Życie na Świeżym Powietrzu w Mijas Golf, Costa del Sol Mijas Golf to prestiżowa i dobrze ugruntowana dzielnica mieszkaniowa na Costa del Sol, znana z dwóch renomowanych 18-dołkowych pól golfowych: Los Lagos i Los Olivos. Ot…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$366,704
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Domy z Widokiem na Pole Golfowe o Ocenie Efektywności Energetycznej "A" w Prestiżowej Okolicy Mijas Ten nowy projekt znajduje się w Mijas, jednej z najbardziej pożądanych gmin na Costa del Sol. Region oferuje różnorodną mieszankę tradycyjnej hiszpańskiej kultury, nowoczesnych udogodnień oraz…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Hiszpania
od
$314,980
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Bungalowy BAHIA, piękno i funkcjonalność, aby cieszyć się życiem na co dzień, z całym komfortem.  Ponieważ zasługujesz na to. Ceny w budowie i pod klucz za czerwiec 2023 r. Gran Alacant to obszar położony na Przylądku Santa Pola.  Można powiedzieć, że jest to Morze Śródziemne w najczystsze…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Apartamentowiec Mieszkania z widokiem na morze na osiedlu luxe w Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$935,896
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Prestiżowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola Mieszkania położone są na prestiżowym osiedlu w najlepszej lokalizacji Fuengirola pomiędzy Benalmadena. Region może pochwalić się szeroką gamą udogodnień. Ponadto słoneczny śródziemnomorski klimat czyni to miejsce idealną przestrzenią do…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w Fuengirola, Málaga
Fuengirola, Hiszpania
od
$749,704
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Apartamenty w Fuengirola, Málaga z Przestronnymi Tarasami w Zamkniętym Kompleksie Apartamenty znajdują się w popularnej dzielnicy mieszkalnej Fuengirola, w regionie Costa del Sol. Dzięki wspaniałemu klimatowi, bogatym udogodnieniom społecznym, tętniącej życiem atmosferze i natural…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Callosa de Segura, Hiszpania
od
$270,553
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 76–87 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks znajduje się w Orihuela Costa — To malowniczy kurort, część hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca. Tutaj możesz cieszyć się oryginalnym śródziemnomorskim krajobrazem – doliny, gaje kosodrzewinowe i dębowe, łąki bogate w aromaty różnorodnych pachnących roślin. Okoliczne słone jeziora –…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
76.0
302,402
Dom
87.0
406,964
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$707,787
Rok realizacji 2029
Luksusowe i Stylowe Apartamenty w Doskonałej Harmonii z Otoczeniem w Marbelli Marbella to jedno z najbardziej pożądanych miejsc w Europie, znane z unikalnego połączenia śródziemnomorskiego stylu życia, kosmopolitycznej atmosfery i naturalnego piękna. Dzięki całorocznemu słońcu, renomowanym p…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$466,592
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożą…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
La Mata, Hiszpania
od
$314,172
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 84–113 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny zamkniętego typu Eden Beach z 3 basenami dla dorosłych i dzieci, tereny zielone i sportowe, plac zabaw, parking.Cena obejmuje:w pełni wyposażone łazienki,budynek w szafy w całym domu,klimatyzacja,umeblowany i wyposażony sprzęt kuchenny,Zatwierdzone żaluzje,miejsce parking…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
84.0
331,479
Mieszkanie 3 pokoi
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
Agencja
EspanaTour
Zespół mieszkaniowy Amara Maris Apartments
Zespół mieszkaniowy Amara Maris Apartments
Zespół mieszkaniowy Amara Maris Apartments
Zespół mieszkaniowy Amara Maris Apartments
Zespół mieszkaniowy Amara Maris Apartments
San Javier, Hiszpania
od
$297,364
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 51–115 m²
3 obiekty nieruchomości 3
AMARA MARIS Plaża & Spa – To nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego, w przepięknym kurorcie La Manga del Mar Menor, na wybrzeżu Costa Cálida. Kompleks składa się z dwóch 9-piętrowych budynków z 1-3 sypialniami, apartamentów z tarasami z widokiem na morze…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
334,969
Mieszkanie 2 pokoi
98.0
535,019
Mieszkanie 3 pokoi
115.0
639,697
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$1,18M
Rok realizacji 2027
Apartamenty z Basenem Typu Infinity w San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara to jedna z najbardziej autentycznych i przyjaznych dzielnic Marbelli, łącząca urok tradycyjnego andaluzyjskiego miasteczka z wygodą nowoczesnego życia. Tętniące życiem centrum, szerokie aleje i bliskość morza…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Rezydencje z Widokiem na Morze w Otoczeniu Natury w Esteponie
Estepona, Hiszpania
od
$755,780
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Domy przy Plaży z Dużymi Tarasami i Widokiem na Morze w Esteponie Ten nowy projekt znajduje się w gminie Estepona na Costa del Sol, w południowej Hiszpanii. Estepona to urocza gmina z ponad 20 kilometrami wybrzeża, znana z malowniczego starego miasta, łagodnego i przyjemnego klimatu przez ca…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Malaga, Hiszpania
od
$387,440
Rok realizacji 2028
Ekskluzywne Apartamenty z Basenem na Dachu w Zabytkowym Centrum Malagi Zabytkowe centrum Malagi to jedno z najbardziej tętniących życiem miejsc w południowej Hiszpanii, gdzie tradycja i nowoczesność harmonijnie się łączą. Wąskie uliczki pełne urokliwych kawiarni, autentycznych barów tapas i …
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Piękne Apartamenty z Wnętrzami Pełnymi Słońca w Benalmádena Málaga
Benalmadena, Hiszpania
od
$1,24M
Rok realizacji 2028
Idealne Apartamenty i Penthouse’y z Doskonałymi Udogodnieniami Wspólnymi w Benalmádena Torremuelle to malownicza nadmorska okolica w Benalmádena na Costa del Sol w Hiszpanii. Znana z pięknych widoków na morze, spokojnej atmosfery mieszkalnej oraz bliskości plaż i parków przyrody, łączy relak…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$665,134
Rok realizacji 2027
Apartamenty z Basenem Typu Infinity w San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara to jedna z najbardziej autentycznych i przyjaznych dzielnic Marbelli, łącząca urok tradycyjnego andaluzyjskiego miasteczka z wygodą nowoczesnego życia. Tętniące życiem centrum, szerokie aleje i bliskość morza…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$447,680
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Domy z Widokiem na Pole Golfowe o Ocenie Efektywności Energetycznej "A" w Prestiżowej Okolicy Mijas Ten nowy projekt znajduje się w Mijas, jednej z najbardziej pożądanych gmin na Costa del Sol. Region oferuje różnorodną mieszankę tradycyjnej hiszpańskiej kultury, nowoczesnych udogodnień oraz…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$542,702
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Sabadell, Hiszpania
od
$441,763
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Basenem i Parkingiem w Spokojnej, Miejskiej Okolicy w Sabadell Dzielnica Covadonga znana jest ze swojego cichego, miejskiego charakteru, a jednocześnie oferuje bliskość codziennych udogodnień, szkół, transportu oraz terenów zielonych. Inwestycja znajduje się w odległości spacer…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$853,490
Rok realizacji 2027
Apartamenty z Basenem Typu Infinity w San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara to jedna z najbardziej autentycznych i przyjaznych dzielnic Marbelli, łącząca urok tradycyjnego andaluzyjskiego miasteczka z wygodą nowoczesnego życia. Tętniące życiem centrum, szerokie aleje i bliskość morza…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Torrevieja, Hiszpania
od
$324,915
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Aguas Nuevas, Torrevieja Położone w prestiżowej dzielnicy Aguas Nuevas w Torrevieja, te nowoczesne apartamenty oferują idealne połączenie komfortu i bliskości morza. Okolica słynie z całorocznych udogodnień, pięknego wybrzeża oraz relaksuj…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w Fuengirola, Málaga
Fuengirola, Hiszpania
od
$576,024
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Apartamenty w Fuengirola, Málaga z Przestronnymi Tarasami w Zamkniętym Kompleksie Apartamenty znajdują się w popularnej dzielnicy mieszkalnej Fuengirola, w regionie Costa del Sol. Dzięki wspaniałemu klimatowi, bogatym udogodnieniom społecznym, tętniącej życiem atmosferze i natural…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$699,111
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$1,35M
Rok realizacji 2027
Apartamenty z Basenem Typu Infinity w San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara to jedna z najbardziej autentycznych i przyjaznych dzielnic Marbelli, łącząca urok tradycyjnego andaluzyjskiego miasteczka z wygodą nowoczesnego życia. Tętniące życiem centrum, szerokie aleje i bliskość morza…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Malaga, Hiszpania
od
$1,40M
Rok realizacji 2028
Apartamenty przy Plaży w Pobliżu Udogodnień w Projekcie Malaga Termica Beach Malaga to miasto na Costa del Sol, znane z plaż, dziedzictwa kulturowo-historycznego i aktywnego życia. Malaga to nie tylko brama do Costa del Sol, ale również dynamiczne miasto z bogatą historią, rozwijającą się sc…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Finestrat, Hiszpania
od
$518,032
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 109–136 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkalny SEAVIEW 6, położony w prestiżowej części Costa Blanca, oferuje unikalne połączenie naturalnego piękna i komfortu miejskiego. Otoczony górami i z widokiem na Morze Śródziemne kompleks zapewnia spokojną atmosferę. Jednocześnie znajduje się zaledwie kilka minut od plaż Benid…
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$479,456
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożą…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Mieszkania z widokiem na morze na osiedlu luxe w Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$971,213
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Prestiżowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola Mieszkania położone są na prestiżowym osiedlu w najlepszej lokalizacji Fuengirola pomiędzy Benalmadena. Region może pochwalić się szeroką gamą udogodnień. Ponadto słoneczny śródziemnomorski klimat czyni to miejsce idealną przestrzenią do…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Mieszkania z widokiem na morze na osiedlu luxe w Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$692,393
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Prestiżowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola Mieszkania położone są na prestiżowym osiedlu w najlepszej lokalizacji Fuengirola pomiędzy Benalmadena. Region może pochwalić się szeroką gamą udogodnień. Ponadto słoneczny śródziemnomorski klimat czyni to miejsce idealną przestrzenią do…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$290,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 78–79 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkaniowy posiada wspólny basen z terenami zielonymi, strefę spa (siłownia, sauna, jacuzzi) oraz strefę dla dzieci. W zasięgu spaceru rozwinięta infrastruktura: sklepy, centrum handlowe, przychodnia medyczna, apteki, urzędy, banki, szkoła, tereny rekreacyjne, parki i przystanki …
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$564,096
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Malowniczym Widokiem w Butikowym Kompleksie w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$671,020
Rok realizacji 2027
Ekskluzywne Apartamenty Zapewniające Komfort, Elegancję i Całoroczne Życie na Świeżym Powietrzu w Mijas Golf, Costa del Sol Mijas Golf to prestiżowa i dobrze ugruntowana dzielnica mieszkaniowa na Costa del Sol, znana z dwóch renomowanych 18-dołkowych pól golfowych: Los Lagos i Los Olivos. Ot…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$261,340
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Denia, Hiszpania
od
$287,860
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 52–112 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Caelus jest pierwszym projektem w kompleksie Talasa Utopian Village, który początkowo obejmuje 51 apartamentów z jedną, dwie i trzy sypialnie. Budynki Talasa Caelus są zaprojektowane jako kompaktowe i wydajne objętości, zapewniając optymalną temperaturę w domu zarówno w zimie, jak i latem. G…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
283,793
Mieszkanie 2 pokoi
79.0 – 80.0
337,295 – 451,277
Mieszkanie 3 pokoi
98.0 – 99.0
411,732 – 552,466
Szeregowiec
93.0 – 112.0
453,603 – 504,779
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Rezydencje z Widokiem na Morze w Otoczeniu Natury w Esteponie
Estepona, Hiszpania
od
$847,604
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Domy przy Plaży z Dużymi Tarasami i Widokiem na Morze w Esteponie Ten nowy projekt znajduje się w gminie Estepona na Costa del Sol, w południowej Hiszpanii. Estepona to urocza gmina z ponad 20 kilometrami wybrzeża, znana z malowniczego starego miasta, łagodnego i przyjemnego klimatu przez ca…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$373,181
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Orihuela, Hiszpania
od
$209,982
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Masz ochotę na taras?AMANECER X łączy luksus i funkcjonalność w inspirującej koncepcji, charakteryzującej się kształtami, wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, z różnymi fakturami i doskonałym wykończeniem.Znajduje się w Orihuela Costa, bardzo spokojnej okolicy, otoczonej gajami i tere…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Hiszpania
od
$293,080
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 92–110 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks Ciñuelica składa się z czterech budynków mieszkalnych, w których znajdują się łącznie 64 apartamenty z 2 i 3 sypialniami oraz 14 bungalowów z 3 sypialniami. Kompleks mieszkaniowy składa się z części wspólnych, w tym 3 basenów, 2 jacuzzi, a także strefy sportowej i dziecięcej, gdzie…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
92.0
383,818
Mieszkanie 3 pokoi
94.0
452,440
Bungalow
110.0
383,818
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$398,816
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$299,112
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$268,435
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$270,450
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Estepona, Hiszpania
od
$594,500
Rok realizacji 2028
Nowoczesne Apartamenty nad Morzem Śródziemnym w Esteponie Estepona to jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa del Sol, znana ze swojej urokliwej starówki, tętniącej życiem mariny oraz ponad dwudziestu kilometrów linii brzegowej z plażami odznaczonymi Błękitną Flagą. Dzięki łagodn…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$385,812
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Casares, Hiszpania
od
$513,517
Rok realizacji 2027
Nowe Domy z Solarium i Tarasami w Casares Costa Casares Costa to uroczy nadmorski obszar w gminie Casares, łączący andaluzyjską tradycję ze śródziemnomorskim stylem życia. Znany z piaszczystych plaż, spokojnej atmosfery i naturalnego piękna, region oferuje idealną równowagę między relaksem a…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$767,636
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$260,167
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Casares, Hiszpania
od
$858,573
Rok realizacji 2027
Nowe Domy z Solarium i Tarasami w Casares Costa Casares Costa to uroczy nadmorski obszar w gminie Casares, łączący andaluzyjską tradycję ze śródziemnomorskim stylem życia. Znany z piaszczystych plaż, spokojnej atmosfery i naturalnego piękna, region oferuje idealną równowagę między relaksem a…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Mieszkania z widokiem na morze na osiedlu luxe w Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$688,678
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Prestiżowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola Mieszkania położone są na prestiżowym osiedlu w najlepszej lokalizacji Fuengirola pomiędzy Benalmadena. Region może pochwalić się szeroką gamą udogodnień. Ponadto słoneczny śródziemnomorski klimat czyni to miejsce idealną przestrzenią do…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$437,269
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Domy z Widokiem na Pole Golfowe o Ocenie Efektywności Energetycznej "A" w Prestiżowej Okolicy Mijas Ten nowy projekt znajduje się w Mijas, jednej z najbardziej pożądanych gmin na Costa del Sol. Region oferuje różnorodną mieszankę tradycyjnej hiszpańskiej kultury, nowoczesnych udogodnień oraz…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Marbella, Hiszpania
od
$502,776
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 120–550 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Nowy kompleks mieszkaniowy z niesamowitą infrastrukturą, jak doskonały 5-gwiazdkowy hotel. Pierwsza linia morza.  Otoczony malowniczym krajobrazem i polami golfowymi
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Willa
500.0 – 550.0
1,92M – 3,49M
Agencja
Marbella Company Real Estate
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$927,869
Rok realizacji 2029
Luksusowe i Stylowe Apartamenty w Doskonałej Harmonii z Otoczeniem w Marbelli Marbella to jedno z najbardziej pożądanych miejsc w Europie, znane z unikalnego połączenia śródziemnomorskiego stylu życia, kosmopolitycznej atmosfery i naturalnego piękna. Dzięki całorocznemu słońcu, renomowanym p…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$594,500
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Hiszpania
od
$239,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 75–77 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Mieszkania z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami Kilka metrów ze wszystkich naszych usług: supermarket, restauracje, apteka, Corte for Padl Tennis, English Bowling, Golf Field ... Wykończenie najwyższej jakości Duża strefa publiczna z puli
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Benahavis, Hiszpania
od
$2,83M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Energooszczędne apartamenty w klubie wiejskim w Benahavis Benahavis to naturalne miejsce, z którego roztacza się malowniczy widok na słynną Marbellę, Rondę i Esteponę. Region jest blisko plaży, około 7 km. Energooszczędne apartamenty znajdują się w szanowanym kompleksie, kilka minut od pias…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$415,222
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$865,263
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w kompleksie z bogatymi udogodnieniami w prestiżowej lokalizacji w Fuengiroli Apartamenty znajdują się w Fuengiroli, kurorcie położonym pomiędzy dwoma innymi, znanymi miastami Benalmadena i Mijas. Fuengirola to miejsce wszystkich udogodnień łącznie z barami, centrami sportu, klub…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
od
$312,832
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 88–102 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w Mil Plumeras, idealnie wkomponowany w uprzywilejowane otoczenie, zaledwie 750 metrów od jednej z najlepszych plaż Morza Śródziemnego. W pierwszym etapie powstanie 24 wysokiej jakości apartamentów z 2 i 3 sypialniami oraz 12 bungalowów z 2 sypialnia…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
88.0
359,393 – 464,071
Mieszkanie 3 pokoi
102.0
378,003 – 436,157
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w Fuengirola, Málaga
Fuengirola, Hiszpania
od
$552,750
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Apartamenty w Fuengirola, Málaga z Przestronnymi Tarasami w Zamkniętym Kompleksie Apartamenty znajdują się w popularnej dzielnicy mieszkalnej Fuengirola, w regionie Costa del Sol. Dzięki wspaniałemu klimatowi, bogatym udogodnieniom społecznym, tętniącej życiem atmosferze i natural…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$965,327
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem, Certyfikatem BREEAM z Dużymi Tarasami w Fuengirola Projekt ten zlokalizowany jest na terenie gminy Fuengirola. Położona w samym sercu Costa del Sol, tętniąca życiem Fuengirola może poszczycić się pięknymi piaszczystymi plażami, doskonałymi udogodnieniami…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Hiszpania
od
$300,959
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 67–89 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Budynek składa się z 12 mieszkań. Basen ogólnodostępny na dachu budynku
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
67.0 – 77.0
231,454 – 359,393
Mieszkanie 3 pokoi
78.0 – 89.0
324,501 – 452,440
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Santa Pola, Hiszpania
od
$353,679
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
La Costa Blanca ... Ukryte miejsce w El Levante Español, które może być niezwykle przystępne. Apartamenty z frontalnym widokiem na Morze Śródziemne i złote piaszczyste plaże. Domy zbudowane w wysokim standardzie w pięknym kompleksie mieszkalnym w Gran Alcant. Z własnego tarasu będzi…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Apartamentowiec Apartamenty z Malowniczym Widokiem w Butikowym Kompleksie w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$551,824
Rok realizacji 2027
Ekskluzywne Apartamenty Zapewniające Komfort, Elegancję i Całoroczne Życie na Świeżym Powietrzu w Mijas Golf, Costa del Sol Mijas Golf to prestiżowa i dobrze ugruntowana dzielnica mieszkaniowa na Costa del Sol, znana z dwóch renomowanych 18-dołkowych pól golfowych: Los Lagos i Los Olivos. Ot…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
