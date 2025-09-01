  1. Realting.com
  Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante

Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante

la Nucia, Hiszpania
od
$374,359
;
29
ID: 27663
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Miasteczko
    la Nucia

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2027

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei

Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki dla osób poszukujących spokojnego, a zarazem aktywnego stylu życia, blisko Benidorm i Altei.

Domy te zapewniają łatwy dostęp do niezbędnej infrastruktury: najbliższe centrum handlowe znajduje się zaledwie 0,5 km od inwestycji, centrum La Nucia 2 km, plaże Benidormu 9 km, Altei 11 km, najbliższe pole golfowe 12 km, centrum Alicante 45 km, a lotnisko Alicante-Elche około 61 km. Lokalizacja ta zapewnia doskonałe połączenia regionalne i międzynarodowe.

Kompleks zaprojektowano z myślą o komforcie mieszkańców. Oferuje on zagospodarowane tereny wspólne z dużym basenem otoczonym zielenią, w pełni wyposażoną, nowoczesną siłownię, klub towarzyski dla mieszkańców oraz windy we wszystkich budynkach. Całe otoczenie sprzyja dobremu samopoczuciu, wygodzie i budowaniu społeczności.

Nieruchomości na sprzedaż w La Nucia (Alicante) obejmują apartamenty i penthouse’y z 2 lub 3 sypialniami, każda z 2 łazienkami. Wnętrza oferują jasne salony połączone z jadalnią w otwartym planie, nowoczesne kuchnie z centralnymi wyspami oraz duże tarasy idealne do życia na świeżym powietrzu. Penthouse’y mają prywatne solaria z zapierającymi dech w piersiach widokami na morze i góry. Wszystkie domy posiadają prywatny garaż, a układ pomieszczeń został zaprojektowany z naciskiem na funkcjonalność, komfort i nowoczesny, jasny styl.


ALC-01104

Lokalizacja na mapie

la Nucia, Hiszpania
